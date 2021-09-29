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Murat Yıldırım'ı gören inanamadı! "Abi dublör falan mı gönderdin?"

29.09.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faslı eşi İmane Elbani ile Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) Altın Objektif Ödülleri gecesine katılan Murat Yıldırım’ın yüzündeki değişiklik gündem oldu. Oyuncunun paylaşımına takipçilerinden gelen 'dublör' yorumları dikkat çekti.

Murat Yıldırım'ı gören inanamadı! "Abi dublör falan mı gönderdin?"

Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği 25. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu. 'Yılın Aksiyon Erkek' ödülü, geçtiğimiz nisan ayında final yapan 'Ramo' dizisindeki rolüyle Murat Yıldırım’ın oldu.

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Ödül törenine eşi İmane Elbani ile katılan oyuncu, sosyal medya üzerinden "Magazin Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği güzel gecede 'En İyi Aksiyon Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Aksiyon Dizisi' ödülü için teşekkürler. Bütün Ramo ekibimi tebrik ediyorum ve bizi her zaman destekleyen cefakar Ramo fan club teşekkürler. Benim ödülümde çok büyük desteği olan sevgili eşime teşekkürler" açıklamasını yaptı.

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"MURAT YILDIRIM NEDEN MURAT YILDIRIM'A BANZEMİYOR?"

Instagram'da yayınladığı üç kare ile 300 binden fazla beğeni alan 42 yaşındaki Murat Yıldırım'ın yüzündeki değişiklik, takipçilerine büyük şaşkınlık yaşattı.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları, Murat Yıldırım'ın paylaşımında filtre uyguladığını savundu. Oyuncunun cilt gençleştirme yaptırdığını belirtenler de oldu.

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Ünlü oyuncunun paylaşımına gelen yorumlar şöyle:

"Murat fotoğrafta çok değişik çıkmamış mı, bana mı öyle geldi?"
"Murat Yıldırım neden Murat Yıldırım'a benzemiyor?"
"Fotoğraftaki Murat Yıldırım mı, dublörü mü? Bir tuhaflık var"
"Bence ya filtre var ya da cilt gençleştirme yaptırmış."
"Murat Bey çok değişmemiş mi?"
"Yüzü çok değişmiş. Ne bilmiyorum ama yabancı gibi geldi."
"Abi dublör falan mı gönderdin?"
"Tanıyamadım!"
"Murat Yıldırım'a photoshop mu yapmışlar?"
"Birinci ve üçüncü fotoğrafta sanki Murat Yıldırım değil"

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Murat Yıldırım Instagram
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