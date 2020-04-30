Murat Yıldırım: Ligler başlamadan önce bir aya ihtiyaç var

Sarı-siyahlı takımın 32 yaşındaki futbolcusu, liglerin ertelenmesi ve evindeki antrenman süreci hakkında video konferans yöntemiyle AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Murat Yıldırım, süreç normalleştiği zaman liglerin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Ligler başlamadan önce bir aya ihtiyaç var. Hem bizlere hem de hocalara bu süreçte çok iş düşüyor. Hem hoca hem de futbolcuların karakteri belli olacak. Futbolcular bireysel çalışmasını yapıp daha sonra da katkı sağlarsa takıma çok faydası olacaktır. Hocalarımız da bu süreçte antrenmanlarını en iyi şekilde hazırlayıp bizi sahaya sürecektir" diye konuştu.

İlk defa böyle bir süreç yaşadıklarını ifade eden deneyimli futbolcu, bu süreçte çok çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Süreçten nasıl etkilenildiğini sezonun yeniden başlaması halinde anlayacaklarını anlatan Murat Yıldırım, şöyle devam etti:

"Tatil desek değil. İlk defa böyle bir süreç yaşadığımız için nasıl etkileyeceğini sezon başlayınca anlayacağız. Burada bize düşen, en iyi şekilde kendimizi hazır tutup antrenmanlar veya lig başladığında en iyi performansı vermeye çalışacağız. Futbolculara çok iş düşüyor. Bireysel çalışmak zorundayız. Zor bir süreç ama inşallah bu süreci atlatır, bu hastalığı yeneriz. Normal hayata dönersek futbolun güzelliği de ortaya çıkacaktır. Takımımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."