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  4. Murda Hasan Can Kaya'ya konuk oldu! Çekimler sırasında Hadise herkesi şaşırttı

Murda Hasan Can Kaya'ya konuk oldu! Çekimler sırasında Hadise herkesi şaşırttı

25.04.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya’nın sunduğu Konuşanlar programına bu sefer de Murda konuk oldu. Heyecanla beklenen bölümün çekimleri sırasında bir dönem Kaya ile adı aşk dedikodularına karışan Hadise sürpriz yaptı. Murda’nın konuk olduğu bölümde birden stüdyoya giren Hadise tüm izleyicileri şaşırttı.

Murda Hasan Can Kaya'ya konuk oldu! Çekimler sırasında Hadise herkesi şaşırttı

Hasan Can Kaya’nın rekortmen programı Konuşanlar üçüncü sezonuna tüm hızıyla devam ediyor.

Rapçi Murda’nın konuk olduğu bölümde Konuşanlar izleyicisi büyük bir sürprizle karşılaştı. Çekim sırasında Hadise birden stüdyoya girdi.

Hadise’nin stüdyoya gelmesiyle Murda ve Hasan Can Kaya kadar programı izleyenler de şaşkınlıklarını gizleyemedi ve şarkıcıyı alkışlarla karşıladı.

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Ünlü komedyenin soruları ve esprileri karşısında çok eğlenen konuklar stüdyoda kahkaha tufanı yaşadı. Programı çok severek izlediğini söyleyen Hadise “Programı çok severek izliyorum. İlk kez bugün gelebildim” dedi.

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Hadise ve Hasan Can hakkında geçtiğimiz yıllarda aşk dedikoduları çıkmış ve iki ünlü isim bu iddiaları yalanlamıştı.

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Hadise Hasan Can Kaya

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