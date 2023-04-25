Hadise gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi! Göğüs dekoltesi olay oldu

O Ses Rap jürisinde yer alan Hadise son dönemde hem özel hayatı hem de üstsüz pozlarıyla adından söz ettiriyor. Boşandıktan sonra cesur pozlarını paylaşan Hadise son olarak klibi için üstsüz küvet pozlarını paylaşınca olay olmuştu.

Hadise sosyal medyada oldukça aktif. Son olarak gömleğinin düğmelerini açarak selfie çeken şarkıcı göğüslerini sergilemekten çekinmedi.

TEPKİ YORUMLARI GELDİ

Dekolteli pozunu paylaşan Hadise eleştiri de aldı. Sık sık dekolteli hallerini paylaşan Hadise'ye "Çok bayağı görünüyor", "Anladık göğüslerin var", "Ne saçma pozlar" yorumları geldi.