SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Muslera çalışmalarını sürdürüyor

Muslera çalışmalarını sürdürüyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.08.2020 13:54 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonucunda sağ tibia ve fibula kemiğinde kırık oluşan ve bu yüzden de yeşil sahalardan uzun bir süre uzak kalacak olan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Başarılı eldiven, idmanlarla ile ilgili sosyal medya hesabından video paylaştı. Muslera, kaleci antrenörü Fadıl Koşutan ile birlikte yaptığı çalışmalarla sakatlık döneminde de formunu korumayı sürdürüyor.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurunKim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
Galatasaray, hazırlık maçında galip geldi!Galatasaray, hazırlık maçında galip geldi!
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Galatasaray'dan tarihi takas hamlesi!
Galatasaray'dan tarihi takas hamlesi!
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
Rize'ye imzayı attı ama Fenerbahçe sözleri ortalığı karıştırdı...
Rize'ye imzayı attı ama Fenerbahçe sözleri ortalığı karıştırdı...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı
Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muslera çalışmalarını sürdürüyor
Muslera çalışmalarını sürdürüyor
Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti
Galatasaray, hazırlık maçında galip geldi!
Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor
Galatasaray'dan tarihi takas hamlesi!
Mustafa Cengiz'den Galatasaraylı taraftarlara çağrı
Mustafa Cengiz'den taraftarlara çağrı
Galatasaray'da Belhanda, Gremio yolunda!
Galatasaray'da ayrılık!
FIFA'nın yaptığı anket sonuçlandı! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?
F.Bahçe mi, G.Saray mı? Anket sonuçlandı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.