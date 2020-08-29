Muslera çalışmalarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonucunda sağ tibia ve fibula kemiğinde kırık oluşan ve bu yüzden de yeşil sahalardan uzun bir süre uzak kalacak olan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Başarılı eldiven, idmanlarla ile ilgili sosyal medya hesabından video paylaştı. Muslera, kaleci antrenörü Fadıl Koşutan ile birlikte yaptığı çalışmalarla sakatlık döneminde de formunu korumayı sürdürüyor.
(İHA)
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