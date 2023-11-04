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Muslera'da korkulan oldu! Galatasaray kötü haberi açıkladı! Ne zaman sahalara dönecek?

04.11.2023 13:52 | Son Güncelleme:
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Galatasaray - Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fernando Muslera için sarı kırmızılı kulüpten bir açıklama yapıldı. Başarılı file bekçisinin sahalardan ne kadar uzak kalacağı ile ilgili merak edilen soru da yanıt buldu. İşte detaylar…

Muslera'da korkulan oldu! Galatasaray kötü haberi açıkladı! Ne zaman sahalara dönecek?

Galatasaray, dün akşam konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek Trendyol Süper Lig'deki galibiyeti serisini 10'a çıkarırken, Fernando Muslera'dan gelen kötü haberle sarsıldı.

MUSLERA 3-4 HAFTA YOK

Maçın 60. dakikasında kolundan sakatlanarak yerini Günay Güvenç'e bırakan tecrübeli kalecinin bugün yapılan tetkiklerinde; eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edildi.

Uruguaylı kalecinin sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında dün oynanan Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve ilk müdahalesi saha içerisinde yapılan oyuncumuz Fernando Muslera’nın bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır.

Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır. "

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