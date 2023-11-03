Son dakika: Galatasaray'da taraftarları endişelendiren sakatlık! Fernando Muslera, oyuna devam edemedi...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve büyük heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla sarı - kırmızılılar oldu. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Wilfried Zaha kaydetti.

Rams Park'ta oynanan müsabakanın 60. dakikasında yaşanan bir pozisyon ise sarı - kırmızılı taraftarları endişelendirdi.

O POZİSYONDA SAKATLIK

Gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası içinde topla buluşan Fall, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Meşin yuvarlağı ayağından fazla açan Fall'un topuna Muslera müdahale etti ve iki oyuncu arasında bir çarpışma yaşandı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'ın file bekçisi, aldığı darbe sonrasında yerde kaldı ve sağlık görevlileri sahaya davet edildi. Yapılan tedavi sonrası oyuna devam edemeyeceği belirtilen Muslera'nın yerine Günay Güvenç dahil oldu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Oyundan çıkarken oldukça üzgün bir görüntü sergileyen deneyimli eldivenin gözyaşlarına hakim olamaması sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Öte yandan Fernando Muslera'nın hafta içinde oynanacak olan Bayern Münih maçında forma giyip giyemeyeceği yapılan kontrollerin ardından belli olacak.





