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Muslera'dan beklenmedik hareket! Takım uçağında ortalığı birbirine kattı, arkadaşlarına bağırdı!

25.05.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Muslera'nın yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu. Uçakta parfümünü kaybeden Uruguaylı eldiven, kendisine şaka yapıldığını sanıp arkadaşlarına bağırınca gerginlik yaşandı. Ünlü futbolcuyu kulüp yetkilileri zorlukla sakinleştirdi.

Muslera'dan beklenmedik hareket! Takım uçağında ortalığı birbirine kattı, arkadaşlarına bağırdı!
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatarasay kaptanı Fernando Muslera, bugünlerde oldukça öfkeli... Daha yüksek kazanç vaadiyle banka çalışanına 1 milyon dolarını kaptıran Muslera, bu sebepten dolayı gergin ve mutsuz durumda olduğu biliniyor.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

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Geçtiğimiz günlerde takım arkadaşlarıyla tatsız bir olay yaşayan Muslera herkesi şaşırttı. Efendi ve kibar kişiliğiyle tanınan Uruguaylı oyuncu, takım uçağında 150 dolarlık parfümünü kaybedince ortalığı birbirine kattı.

ARKADAŞLARINA BAĞIRDI

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Kendisine şaka yapıldığını ve kasıtlı olarak parfümünün saklandığını düşünen Muslera, takım arkadaşlarına bu durumu sordu ve istediği cevabı alamayınca oldukça sinirlendi. Uçakta seslerin yükseldiği anlarda kulüp yetkilileri araya girerek Muslera'yı zor da olsa sakinleştirdi.

(SABAH)


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