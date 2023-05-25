Muslera'dan beklenmedik hareket! Takım uçağında ortalığı birbirine kattı, arkadaşlarına bağırdı!

Galatarasay kaptanı Fernando Muslera, bugünlerde oldukça öfkeli... Daha yüksek kazanç vaadiyle banka çalışanına 1 milyon dolarını kaptıran Muslera, bu sebepten dolayı gergin ve mutsuz durumda olduğu biliniyor.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Geçtiğimiz günlerde takım arkadaşlarıyla tatsız bir olay yaşayan Muslera herkesi şaşırttı. Efendi ve kibar kişiliğiyle tanınan Uruguaylı oyuncu, takım uçağında 150 dolarlık parfümünü kaybedince ortalığı birbirine kattı.

ARKADAŞLARINA BAĞIRDI

Kendisine şaka yapıldığını ve kasıtlı olarak parfümünün saklandığını düşünen Muslera, takım arkadaşlarına bu durumu sordu ve istediği cevabı alamayınca oldukça sinirlendi. Uçakta seslerin yükseldiği anlarda kulüp yetkilileri araya girerek Muslera'yı zor da olsa sakinleştirdi.

(SABAH)



