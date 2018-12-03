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Muslera’dan derbiye damga vuran hareket

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.12.2018 10:48 | Son Güncelleme

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş ile oynanan derbide Onyekuru'nun ceza sahasında düştüğü pozisyonda 'VAR iptal edecek' şeklindeki hareketiyle geceye damga vurdu.

Muslera’dan derbiye damga vuran hareket

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği maçta çok tartışılan pozisyonlardan biri de 66.dakikada yaşandı. Topla birlikte ceza sahası içine girmeye çalışan Onyekuru, Necip Uysal’ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından penaltı noktasını gösteren Cüneyt Çakır VAR’dan gelen uyarı sonrası kenara geldi ve pozisyonu tekrar inceleyerek penaltıyı iptal etti.

Bu sırada Galatasaray kalecisi Muslera’nın ilginç hareketi yayıncı kuruluşun kameralarına takıldı. Cüneyt Çakır’ın VAR’a gittiğini gören Muslera ‘VAR’a bakacak ve iptal edecek’ şeklinde bir hareket yaptı.

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Daha önce de penaltı beklenilen bir pozisyonda VAR’ı inceleyerek vermeyen Cüneyt Çakır’ı işaret ederek ‘Yine vermeyecek’ şeklinde mesaj veren Uruguaylı kalecinin o görüntüleri sosyal medyada da geceye damga vurdu. (Skor)

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Takım
O
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
fener maçında hakemleri moskova maçında soğuğu suçlayan yönetim ve terim bakalım bjk maçında neyi suçlayacak?
hakemlerdee takimlardaa al birini vur otekine bu sene
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