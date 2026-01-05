Muslera'dan Galatasaray'a transfer! Dünya yıldızını getiriyor: Galatasaray'a git

Şampiyonluk yarışı ve Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’da orta saha transferi ön plana çıktı. Sarı-kırmızılıların bu bölge için ilk sıraya yazdığı isim ise Manchester United forması giyen Manuel Ugarte oldu. Teknik direktör Okan Buruk’un, Uruguaylı oyuncuyu özellikle kadroda görmek istediği öğrenildi.

ÖNCELİK ORTA SAHA

Ara transfer döneminde sınırlı sayıda hamle planlayan Galatasaray yönetimi, önceliği merkez orta sahaya verdi. Savunmada stoper takviyesi sezon sonuna bırakılırken, Lemina’nın ihtiyaç halinde bu bölgede görev alabileceği, Kaan Ayhan ve Singo’nun da mevcut yapı için yeterli görüldüğü ifade edildi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Galatasaray, 24 yaşındaki Ugarte’yi opsiyonlu kiralama modeliyle kadrosuna katmayı hedefliyor. Manchester United’ın oyuncu için yaklaşık 30 milyon Euro bonservis beklentisi bulunurken, sarı-kırmızılıların Ugarte’ye yıllık 5 milyon Euro garanti ücret önerdiği belirtildi.

MUSLERA DEVREYE GİRDİ

Transfer sürecinde en dikkat çekici adım ise Fernando Muslera’dan geldi. Tecrübeli kalecinin vatandaşı Ugarte ile birebir görüşerek, "Hiç düşünme, Galatasaray'a git. Orada çok mutlu olursun" sözleriyle oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı kaydedildi. Muslera’nın, taraftar atmosferi ve İstanbul’daki yaşam hakkında da detaylı bilgiler verdiği aktarıldı.

ALTERNATİFLER MASADA

Hafta içinde Ugarte transferinde somut gelişmeler yaşanması beklenirken, Galatasaray’ın alternatif isimlerle temasını da sürdürdüğü ifade edildi. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların, Onyedika seçeneğini de sıcak tuttuğu öğrenildi.