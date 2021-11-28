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Muslera'dan gönderme: Mesut Özil'in golünden önce faul vardı

28.11.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı Fernando Muslera, Yeni Malatyaspor maçı sonrası konuştu. Fenerbahçe maçı ile ilgili de konuşan Muslera, Mesut Özil'in attığı golden önce faul verilmesi gerektiğini söyledi.

Muslera'dan gönderme: Mesut Özil'in golünden önce faul vardı
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

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Mustafa Cengiz'in vefatıyla ilgili konuşan Muslera "Futboldan daha önemli, bizi çok üzüntüye boğan bir haber aldık. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Nur içinde yatsın. Hep bizimle olan biriydi. Çok saygıdeğer biriydi. Hepimizin başı sağolsun. Bu haber bizi maçtan önce çok üzüntüye soktu." dedi.

"BİZE KARŞI GENELDE İYİ OYNUYOR KENDİSİ"

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Maçın adamının Ertaç Özbir olduğunu söyleyen Muslera "Öncelikle maçın adamını seçmeye çalışıyordunuz. Tartışması Ertaç! Çok iyiydi. Birçok pozisyonu kurtardı. Bize karşı genelde iyi oynuyor kendisi." ifadelerini kullandı.

"ÇOK KALABALIK DEFANS YAPTILAR"

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Karşılaşmayı değerlendiren Urguaylı isim "Rakibimiz beklediğimiz şekilde defansif oynadı. Çok kalabalık defans yaptılar. İlk yarı iyi değildik. Değişikliklerle beraber toparladık, pozisyonlara girdik ama kaleciyi geçemedik. Biz pozisyonları gole çevirmeliydik, çeviremedik." dedi.

"MESUT ÖZİL'İN GOLÜNDEN ÖNCE FAUL VAR"

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Muslera ayrıca "Verilmeyen bir penaltımız var. Stüdyoda Volkan var, Fenerbahçeli, benim arkadaşım, ona selam söylüyorum. Geçen maça bakıyorsunuz. Mesut Özil'in golünden önce faul var, verilmeyen penaltı var. Bunları çok konuşmamak lazım ama konuşmak zorunda kalıyoruz. İsteriz ki normal şekilde goller atalım ama verilmeyen kararlar nedeniyle çok yapabileceğimiz bir şey kalmıyor." diye konuştu.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor Mesut Özil Fernando Muslera
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