SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Muslera'dan maç sonunda itiraf geldi! ''Hem Livakovic hem benim için sakin bir maç geçti''

Muslera'dan maç sonunda itiraf geldi! ''Hem Livakovic hem benim için sakin bir maç geçti''

24.12.2023 23:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Muslera'dan maç sonunda itiraf geldi! ''Hem Livakovic hem benim için sakin bir maç geçti''
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu. Muslera, "Birçok fırsat yarattık aslında, dominant taraf bizdik. Fenerbahçe iyi savunma yaptı. Biz fırsatlar yaratmaya çalıştık. Deplasmandan 1 puan almak önemli ama istediğimiz sonuç bu değildi." dedi.

"HEM LİVAKOVİC HEM BENİM İÇİN SAKİN BİR MAÇ GEÇTİ"

312afd1228fe8ca0c834adc08d764980

Karşılaşmayla ilgili itirafa bulunan Muslera, "Hem Livakovic hem benim için sakin bir maç geçti. Çok iyi savunma yapıldı. Çok kapalı bir futboldu. Böyle şeyler olabiliyor ve sonuçta 0-0 ortaya çıkıyor." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası TFF'ye başvuru!Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası TFF'ye başvuru!
''Galatasaraylı oyuncular sürekli kendini yere attı''''Galatasaraylı oyuncular sürekli kendini yere attı''
Paketini teslim etti, eve girip derbiyi izledi! Paketini teslim etti, eve girip derbiyi izledi!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray muslera bahçe maçı galatasaraylı da,
En Çok Okunan Haberler
Güntekin Onay'dan tepki çeken sözler! ''Galatasaray şişirildi, pompalandı...''

Güntekin Onay'dan tepki çeken sözler! ''Galatasaray şişirildi, pompalandı...''

Saldırı öncesi komutanına gönderdiği video mesaj herkesi ağlattı

Saldırı öncesi komutanına gönderdiği video mesaj herkesi ağlattı

Talihsizlik sonucu programa veda ediyor

Talihsizlik sonucu programa veda ediyor

Soyunma odası koridorlarında arbede yaşandı!

Soyunma odası koridorlarında arbede yaşandı!

G.Saraylı futbolcular çimlere ayak basar basmaz şoku yaşadı! Abdülkerimden tepki...

G.Saraylı futbolcular çimlere ayak basar basmaz şoku yaşadı! Abdülkerimden tepki...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.