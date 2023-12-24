Muslera'dan maç sonunda itiraf geldi! ''Hem Livakovic hem benim için sakin bir maç geçti''

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu. Muslera, "Birçok fırsat yarattık aslında, dominant taraf bizdik. Fenerbahçe iyi savunma yaptı. Biz fırsatlar yaratmaya çalıştık. Deplasmandan 1 puan almak önemli ama istediğimiz sonuç bu değildi." dedi.

"HEM LİVAKOVİC HEM BENİM İÇİN SAKİN BİR MAÇ GEÇTİ"

Karşılaşmayla ilgili itirafa bulunan Muslera, "Hem Livakovic hem benim için sakin bir maç geçti. Çok iyi savunma yapıldı. Çok kapalı bir futboldu. Böyle şeyler olabiliyor ve sonuçta 0-0 ortaya çıkıyor." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.





