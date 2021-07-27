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Muslera, Godin'e Beşiktaş'ı anlattı

27.07.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Diego Godin'i kadrosuna katmaya yakın olduğu ve Fernando Muslera'dan İstanbul ve Beşiktaş tavsiyeleri aldığı öğrenildi. Muslera'nın da Uruguay'dan takım arkadaşı olan Godin'i ikna etmek için Türkiye'nin güzelliklerini anlattığı ileri sürüldü.

Muslera, Godin'e Beşiktaş'ı anlattı

UEFA Şampiyonlar Ligi için kaliteli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Uruguaylı stoper Diego Godin'i kadrosuna katmaya çok yakın. Cagliari'de forma giyen 35 yaşındaki yıldızla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. İtalyan ekibi ise Godin için bonservis talep ediyor. Bonservis sorunu çözüldüğü an 35 yaşındaki imzaya gelecek. Siyah-Beyazlılar Godin ile senelik 2.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

BEŞİKTAŞ'I, İSTANBUL'U ANLATTI

Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmeyi çok istediği tecrübeli oyuncunun Galatasaray'ın yıldızı Fernando Muslera'dan da bilgi aldığı öğrenildi. Nando'nun Godin'e Beşiktaş'ı, Türkiye'yi ve İstanbul'u anlattığı, 35 yaşındaki yıldızın da vatandaşının bu sözleri sonrasında Beşiktaş'a olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Fernando Muslera Diego Godin
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