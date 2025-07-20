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Muslera'nın boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray aradığı kaleciyi buldu, İngiliz deviyle masaya oturdu! Her konuda anlaşmaya varıldı

Fernando Muslera'nın ayrılmasıyla kaleci arayışına giren Galatasaray, aradığı kaleciyle büyük oranda anlaştı. Sarı Kırmızılı takım, Manchaster City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson ile her konuda anlaştı.

Muslera'nın boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray aradığı kaleciyi buldu, İngiliz deviyle masaya oturdu! Her konuda anlaşmaya varıldı
Mustafa Fidan

Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, transferde dev bir adım attı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, Manchester City forması giyen Ederson ile her konuda anlaşma sağladı.

Muslera nın boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray aradığı kaleciyi buldu, İngiliz deviyle masaya oturdu! Her konuda anlaşmaya varıldı 1

MANCHESTER CITY'LE PAZARLIK MASASINA OTURULDU

Şimdi gözler İngiliz ekibiyle yürütülen bonservis görüşmelerine çevrildi. Galatasaray yönetimi, City ile masaya oturarak transferi kısa sürede neticelendirmeyi hedefliyor.

Muslera nın boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray aradığı kaleciyi buldu, İngiliz deviyle masaya oturdu! Her konuda anlaşmaya varıldı 2

Transferin önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

Muslera nın boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray aradığı kaleciyi buldu, İngiliz deviyle masaya oturdu! Her konuda anlaşmaya varıldı 3

EDERSON'UN MANCHESTER CITY PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki file bekçisi, Manchester City kariyerinde 372 maçta kaleyi korudu. Ederson, bu maçlarda kalesinde 311 gol gördü. Brezilyalı file bekçisi, 168 maçta kalesini gole kapattı.

Muslera nın boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray aradığı kaleciyi buldu, İngiliz deviyle masaya oturdu! Her konuda anlaşmaya varıldı 4

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transfer galatasaray kaleci manchester city
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