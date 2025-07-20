Muslera'nın boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray aradığı kaleciyi buldu, İngiliz deviyle masaya oturdu! Her konuda anlaşmaya varıldı

Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, transferde dev bir adım attı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, Manchester City forması giyen Ederson ile her konuda anlaşma sağladı.

MANCHESTER CITY'LE PAZARLIK MASASINA OTURULDU

Şimdi gözler İngiliz ekibiyle yürütülen bonservis görüşmelerine çevrildi. Galatasaray yönetimi, City ile masaya oturarak transferi kısa sürede neticelendirmeyi hedefliyor.

Transferin önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

EDERSON'UN MANCHESTER CITY PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki file bekçisi, Manchester City kariyerinde 372 maçta kaleyi korudu. Ederson, bu maçlarda kalesinde 311 gol gördü. Brezilyalı file bekçisi, 168 maçta kalesini gole kapattı.