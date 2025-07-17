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Muslera'nın geliş sebebiydi... Galatasaray'ın yeni kalecisi yine Taffarel'den! Devreye girdi, neredeyse bitirdi...

Galatasaray'ın Osimhen'in ardından en çok uğraş verdiği mevkilerden olan kale için birçok isim gündeme gelirken Sarı-Kırmızılılar'da Muslera'nın transferinde büyük etkisi olan ve Uruguaylı eldivenin 'Galatasaray'a geliş sebebim' dediği Taffarel bir kez daha devreye girdi. İşte detaylar...

Muslera'nın geliş sebebiydi... Galatasaray'ın yeni kalecisi yine Taffarel'den! Devreye girdi, neredeyse bitirdi...
Berker İşleyen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester City
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Osimhen transferinin yanı sıra en çok merak edilen mevkilerin başında Muslera'nın ardından kaleci transferi geliyor.

Sarı-Kırmızılılar için bir çok isim gündeme gelirken bunlardan biri de Manchester City'nin file bekçisi Ederson'du. Galatasaray'ın ciddi anlamda ilgilendiği isim için sürpriz bir gelişme yaşandı.

"OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR"

Muslera nın geliş sebebiydi... Galatasaray ın yeni kalecisi yine Taffarel den! Devreye girdi, neredeyse bitirdi... 1

Sabah'ın haberine göre; Yönetimden aldığı bilgilere dayanarak, "Galatasaray, Ederson ile görüşmelerini sürdürüyor. Okan Hoca, Brezilyalı kaleciyi topu ayağında iyi kullandığı için tercih ediyor. Ederson, geriden oyun kurma konusunda oldukça başarılı. Muslera ile savunma arasında yıllardır süren güven ilişkisini devam ettirebilir," dedi.

TRANSFERİ TAFFAREL BİTİRECEK

Muslera nın geliş sebebiydi... Galatasaray ın yeni kalecisi yine Taffarel den! Devreye girdi, neredeyse bitirdi... 2

Tüzemen, Galatasaray’ın efsane kalecisi Claudio Taffarel’in Ederson ile görüştüğünü ve transfer için teşvik ettiğini belirtti: "Taffarel, Brezilya Milli Takımı’nda Ederson ve Alisson Becker’in hocalığını yapıyor. Ederson’a Galatasaray’a gitmesini önerdiğini öğrendim. Osimhen transferinin tamamlanmasının ardından Kemerburgaz’a öncelikle bir kaleci ve sağ bek transferi yapılacak."

GALATASARAY’IN TEKLİFİ

Muslera nın geliş sebebiydi... Galatasaray ın yeni kalecisi yine Taffarel den! Devreye girdi, neredeyse bitirdi... 3

Galatasaray’ın, deneyimli kaleciye yıllık 6.5 milyon euro teklif ettiği, ancak bonservis bedelinde 10 milyon euronun üzerine çıkmayı kesinlikle istemediği belirtildi.

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