Muslera'nın geliş sebebiydi... Galatasaray'ın yeni kalecisi yine Taffarel'den! Devreye girdi, neredeyse bitirdi...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Osimhen transferinin yanı sıra en çok merak edilen mevkilerin başında Muslera'nın ardından kaleci transferi geliyor.

Sarı-Kırmızılılar için bir çok isim gündeme gelirken bunlardan biri de Manchester City'nin file bekçisi Ederson'du. Galatasaray'ın ciddi anlamda ilgilendiği isim için sürpriz bir gelişme yaşandı.

"OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR"

Sabah'ın haberine göre; Yönetimden aldığı bilgilere dayanarak, "Galatasaray, Ederson ile görüşmelerini sürdürüyor. Okan Hoca, Brezilyalı kaleciyi topu ayağında iyi kullandığı için tercih ediyor. Ederson, geriden oyun kurma konusunda oldukça başarılı. Muslera ile savunma arasında yıllardır süren güven ilişkisini devam ettirebilir," dedi.

TRANSFERİ TAFFAREL BİTİRECEK

Tüzemen, Galatasaray’ın efsane kalecisi Claudio Taffarel’in Ederson ile görüştüğünü ve transfer için teşvik ettiğini belirtti: "Taffarel, Brezilya Milli Takımı’nda Ederson ve Alisson Becker’in hocalığını yapıyor. Ederson’a Galatasaray’a gitmesini önerdiğini öğrendim. Osimhen transferinin tamamlanmasının ardından Kemerburgaz’a öncelikle bir kaleci ve sağ bek transferi yapılacak."

GALATASARAY’IN TEKLİFİ

Galatasaray’ın, deneyimli kaleciye yıllık 6.5 milyon euro teklif ettiği, ancak bonservis bedelinde 10 milyon euronun üzerine çıkmayı kesinlikle istemediği belirtildi.