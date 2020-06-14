Muslera'nın röntgen filminin fotoğrafı paylaşıldı

Fernando Muslera’nın bacağındaki kemiklerin son hali paylaşıldı. Tecrübeli eldivenin 6-8 ay arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.
(DHA)
'En iyi oyuncularımızdan birini kaybettik'
Fesih için anlaşma sağlandı
Trabzonspor, CAS'a gitti!
Şampiyon olursak soyunurum
Çebi açıkladı: Gökhan Gönül ve Caner...
Trabzonspor'da F.Bahçe mesaisi
Beşiktaş'ta gidecekler netleşiyor
Kulübü satın alıyor!
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Luiz Gustavo: Her sene daha çok çalışıyorum
Emir Terzi'nin ay-yıldızlı forma aşkı
Juventus İtalya Kupası'nda finalde
Bayern Münih'te şok sakatlık
Okuyucu Yorumları 0 yorum