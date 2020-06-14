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Muslera'nın röntgen filminin fotoğrafı paylaşıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.06.2020 22:35 | Son Güncelleme

Fernando Muslera'nın çekilen röntgeni sonrası sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

Muslera'nın röntgen filminin fotoğrafı paylaşıldı

Fernando Muslera’nın bacağındaki kemiklerin son hali paylaşıldı. Tecrübeli eldivenin 6-8 ay arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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(DHA)

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