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Müslüm filmi davası yıllar sonra sonuçlandı! Şaşırtan karar...

2018 yılında sinemaseverlerle buluşan ve izleyici rekoru kıran Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi 22 yılında davalık olmuştu. Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt, 'Müslüm'ün hikâyesinin ve senaryosunun kendilerine ait olduğu, filmin jeneriğinde adlarının yazılmadığı gerekçesiyle yapımcıyı şikayet etmişti. Yıllar sonra dava sonuçlandı. Müslüm filminin senaryosunun kime ait olduğu kesinleşti.

Müslüm filmi davası yıllar sonra sonuçlandı! Şaşırtan karar...

Başrollerde Timuçin Esen, Zerrin Tekindor ve Ayça Bingöl yer aldığı Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses’in hayatını konu alan ‘Müslüm’ filmi, 6 milyon 480 bin 563 kişi tarafından izlenen ‘Müslüm’, Türk sinema tarihinde en çok izlenen 5. film olarak kayıtlara geçmişti.

Müslüm filmi davası yıllar sonra sonuçlandı! Şaşırtan karar... 1

DAVALIK OLMUŞTU

Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt, 'Müslüm'ün hikâyesinin ve senaryosunun kendilerine ait olduğu, filmin jeneriğinde adlarının yazılmadığı gerekçesiyle yapımcı Mustafa Uslu'ya İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme, Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ı haklı bularak, 'Müslüm'ün senaryo sahipleri olduğuna hükmetti. Mahkeme, filmin ön jenerikleriyle tanıtıcı malzemelerinde Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ın ismine senarist olarak yer verilmesine karar verdi.

Müslüm filmi davası yıllar sonra sonuçlandı! Şaşırtan karar... 2

Habertürk’ün haberine göre, yapımcı Mustafa Uslu davayı, Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin karanını onayarak, 'Müslüm'ün senaristlerinin Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt olduğunu kesinleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Müslüm Gürses film
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