Müslüm filmi davası yıllar sonra sonuçlandı! Şaşırtan karar...

Başrollerde Timuçin Esen, Zerrin Tekindor ve Ayça Bingöl yer aldığı Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses’in hayatını konu alan ‘Müslüm’ filmi, 6 milyon 480 bin 563 kişi tarafından izlenen ‘Müslüm’, Türk sinema tarihinde en çok izlenen 5. film olarak kayıtlara geçmişti.

DAVALIK OLMUŞTU

Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt, 'Müslüm'ün hikâyesinin ve senaryosunun kendilerine ait olduğu, filmin jeneriğinde adlarının yazılmadığı gerekçesiyle yapımcı Mustafa Uslu'ya İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme, Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ı haklı bularak, 'Müslüm'ün senaryo sahipleri olduğuna hükmetti. Mahkeme, filmin ön jenerikleriyle tanıtıcı malzemelerinde Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ın ismine senarist olarak yer verilmesine karar verdi.

Habertürk’ün haberine göre, yapımcı Mustafa Uslu davayı, Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin karanını onayarak, 'Müslüm'ün senaristlerinin Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt olduğunu kesinleştirdi.