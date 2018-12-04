Son beş haftanın gişe lideri olan Müslüm, vizyondaki altıncı hafta sonunda 247.236 seyirci tarafından izlendi ve toplamda 5,5 milyon seyirciyi geride bıraktı. Bu hafta sonu Müslüm filmi yerini Ata Demirer’in senaryosunu yazıp başrolünü üstlendiği Hedefim Sensin’e bıraktı.

Müslüm’ü kaç kişi izledi?

10 - Örümcek Ağındaki Kız (The Girl in the Spider's Web) The Girl with the Dragon Tattoo'nun devamı niteliğindeki The Girl in the Spider's Web, vizyondaki ilk haftasında 19.730 kişi tarafından izlendi.

9 - Bohemian Rhapsody 5 haftadır gişe listesinin ilk 10’unda tutunmayı başaran Bohemian Rhapsody, bu hafta sonu 35.994 kişi tarafından izlendi.

8 – Bizi Hatırla Türk Sinemasının sevilen yönetmenlerinden Çağan Irmak imzalı Bizi Hatırla, bu hafta sonu 49.942 tarafından tercih edildi.

7 - Rafadan Tayfa Dehliz Macerası Yerli animasyon Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, 53.142 kişi tarafından izlendi.

6 - Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) Fantastik macera Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) filmi için bu hafta sonu, 53.261 bilet kesildi.

5 – Çakallarla Dans 5 Yerli komedi Çakallarla Dans 5 hafta sonunda 74.859 bilet satarak listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.

4 – Grinç (The Grinch) Animasyon yapım Grinç (The Grinch), ikinci hafta sonunda 81.647 seyirciyle Box Office Türkiye'de kendine dördüncü sıradan yer buldu.

3 – Deliler Fatih’in Fermanı Listenin üçüncü sırasında yerli yapım Deliler Fatih’in Fermanı yer aldı. Dönem filmini 114.935 kişi izledi.

2 – Müslüm Son dönemin en çok konuşulan yerli yapımlarından Müslüm, bu hafta sonu 5 haftalık liderlik koltuğunu terk ederek ikinci sıraya geriledi. Toplamda 5 buçuk milyon izleyici sayısını geçen yapımı, bu hafta sonu 247.236 kişi izledi.