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Müslüman kongre üyesi, Trump'a sert çıktı: Sen ne zaman dersini alacaksın?

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İLGİNÇ HABERLER  | 15.02.2019 12:05 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile ABD Kongresi'nin yeni üyelerinden Ilhan Omar arasındaki sözlü atışmada son hamle Omar'dan geldi.

Müslüman kongre üyesi, Trump'a sert çıktı: Sen ne zaman dersini alacaksın?

Euronews'in haberine göre Demokrat Partili Omar, Trump'ı 'hayatı boyunca nefretin dışına çıkamamakla' suçladı.

İkili arasındaki tartışma, Omar'ın bazı açıklamalarının Yahudi karşıtlığı yaptığı şeklinde yorumlanmasıyla başlamıştı.

Omar'ın, sosyal medya hesabından İsrail yanlısı Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) İsrail'i desteklemeleri için ABD'li siyasilere para ödediğini ifade etmesi tepki toplamış, eleştiriler üzerine Omar özür dilemişti.

OMAR: DERSİMİ ALDIM

Kongre üyesinin özrünü yetersiz bulan Trump ise "Kongre'den ya da en az azından Dış İlişkiler Komitesinden istifa etmeli. Söyledikleri o kadar yürektendi ki, özür dilerken kullandığı kelimelerin hiçbirine aslında inanmıyor." yorumunu yapmıştı.

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BAŞÖRTÜLÜ MÜSLÜMAN KADIN ÜYE

Müslüman Kongre üyesi Omar ise Trump'a, "Yahudilere, Müslümanlara, yerlilere, göçmenlere, siyahilere ve daha bir çok kesime karşı hayatın boyunca nefret barındırdın. Ben en azından sözlerimden incinenlerden ders alıyorum. Sen ne zaman alacaksın?" yanıtını verdi.

'İVEDİLİKLE ÖZÜR DİLE'

Hafta başında da Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi ve diğer Demokrat üyeler Omar'ın sözlerini kınayan bir bildiri yayınlayarak Omar'dan özür dilemesini istemişlerdi.

"Kongre her daim İsrail'in destekçisi olacaktır. Bizim desteğimizin temelini ortak değerlerimiz ve stratejik iş birliğimiz oluşturmaktadır." denilen bildiride, "İsrail politikalarına karşı meşru eleştiriler ABD ve İsrail'in ortak değeri olan ifade özgürlüğü ve demokratik münakaşa kapsamında koruma altındadır. Ancak Omar'ın Yahudi karşıtı ve İsrail destekçilerine yönelik ön yargılı iddiaları saldırgandır. Biz bu ifadeleri kınıyor ve Omar'ı ivedilikle özür dilemeye çağırıyoruz" ifadeleri yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ilhan omar abd Trump

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