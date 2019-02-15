Müslüman kongre üyesi, Trump'a sert çıktı: Sen ne zaman dersini alacaksın?

Euronews'in haberine göre Demokrat Partili Omar, Trump'ı 'hayatı boyunca nefretin dışına çıkamamakla' suçladı.

İkili arasındaki tartışma, Omar'ın bazı açıklamalarının Yahudi karşıtlığı yaptığı şeklinde yorumlanmasıyla başlamıştı.

Omar'ın, sosyal medya hesabından İsrail yanlısı Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) İsrail'i desteklemeleri için ABD'li siyasilere para ödediğini ifade etmesi tepki toplamış, eleştiriler üzerine Omar özür dilemişti.

OMAR: DERSİMİ ALDIM

Kongre üyesinin özrünü yetersiz bulan Trump ise "Kongre'den ya da en az azından Dış İlişkiler Komitesinden istifa etmeli. Söyledikleri o kadar yürektendi ki, özür dilerken kullandığı kelimelerin hiçbirine aslında inanmıyor." yorumunu yapmıştı.

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BAŞÖRTÜLÜ MÜSLÜMAN KADIN ÜYE

Müslüman Kongre üyesi Omar ise Trump'a, "Yahudilere, Müslümanlara, yerlilere, göçmenlere, siyahilere ve daha bir çok kesime karşı hayatın boyunca nefret barındırdın. Ben en azından sözlerimden incinenlerden ders alıyorum. Sen ne zaman alacaksın?" yanıtını verdi.