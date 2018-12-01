Müslüman olan kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı

Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina, bundan 6 ay önce müslüman olup ismini Rihanna Oxana Gorbatenko olarak değiştirdi.

Geçtiğimiz günlerde Malezya kralıyla evlenip güzellik kraliçeliğinden First Lady'liğe adım atan güzelin adı sansasyonel iddialara karıştı.

First Lady Oksana Voevodina'nın, 5 sene evvel başka bir isim kullanarak izdivaç programına katıldığı ve orada müstehcen görüntülere imza attığı iddiaları olay yarattı.

Uluslararası medyaya göre bundan 5 sene evvel Meksika-2'de yayınlanan izdivaç programında başka bir isimle: Ksenia Dyagileva ile yer aldığı iddia edildi.

Görüntülerde Oksana Voevodina'nın, havuzda Val Nikolsky ile romantik bir şekilde ilgilendiği, hatta ilişkiye bile girdiği söyleniyor.

Bu programda, lüks villa Sol de Occidente'de toplanan 11 Rus bir arada yaşıyor. Şov için bir birlikte yaşıyor, aşk yaşıyor, hayatı tartışıyorlar.



