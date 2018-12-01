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Müslüman olan kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
DÜNYA  | 01.12.2018 08:45 | Son Güncelleme

Müslüman olup, Malezya kralıyla evlenen Rus model, iddialara göre beş yıl önce bir TV programında müstehcen görüntüler verdi.

Müslüman olan kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı

Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina, bundan 6 ay önce müslüman olup ismini Rihanna Oxana Gorbatenko olarak değiştirdi.

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Geçtiğimiz günlerde Malezya kralıyla evlenip güzellik kraliçeliğinden First Lady'liğe adım atan güzelin adı sansasyonel iddialara karıştı.

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First Lady Oksana Voevodina'nın, 5 sene evvel başka bir isim kullanarak izdivaç programına katıldığı ve orada müstehcen görüntülere imza attığı iddiaları olay yarattı.

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Uluslararası medyaya göre bundan 5 sene evvel Meksika-2'de yayınlanan izdivaç programında başka bir isimle: Ksenia Dyagileva ile yer aldığı iddia edildi.

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Görüntülerde Oksana Voevodina'nın, havuzda Val Nikolsky ile romantik bir şekilde ilgilendiği, hatta ilişkiye bile girdiği söyleniyor.

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Bu programda, lüks villa Sol de Occidente'de toplanan 11 Rus bir arada yaşıyor. Şov için bir birlikte yaşıyor, aşk yaşıyor, hayatı tartışıyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya Oksana Voevodina

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