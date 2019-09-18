Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a 'sicil' cevabı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Club Brugge maçı öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi.
Mustafa Cengiz, "Moskova'da da hatırlarsınız yine maçtan önce kelamlar vardı. 17 kulübün yayınladığı saçma bir bildiri vardı. 17 kulübün birleşip yaptığı bir açıklama, içeriği doğru olsa da Galatasaray'a yönelik bir açıklamaydı. Yine ülkemizi temsilen burada bulunuyoruz ve yine arkadan dolaylı laflar... Bunlar hiç hoş şeyler değil. Hangi vizyon içerisinde bunlar dile getiriliyor, açıklamada zorlanıyorum." ifadelerini kullandı.
"İNSANI HAYVANDAN AYIRAN EDEPTİR"
"Eskilerin bir lafı var. Zırva tevil götürmez. Saçmalamanın açıklaması olmaz." diyerek sözlerini sürdüren Mustafa Cengiz, "Saçmalayan birine yanıt verirseniz siz de saçmalarsınız. Hollanda'nın öne geçmesi, önümüzdeki dönem Türk futbolunu geriye düşürür. Türk futbolunu kalkındırma amaçlıyız diyoruz fakat öne gidenleri çekme çabasındayız. Edebimi de bozmak istemiyorum. İnsanı hayvandan ayıran şey edeptir." dedi.
"19:05 EYLEMİ BİLİNÇLİ YAPILDI"
Galatasaray Başkanı, "19:05 eyleminin bilinçli yapıldığına inanıyorum. Aksine beni kimse ikna edemez. Bu tip beyanatlar, hedef saptırmaya yönelik, gündem değiştirmeye yönelik söylemler, Türk futbolunun marka değerine zarar verir. TFF'nin açıklamasını ben önce trol sandım. Bunu ancak UEFA atabilir. UEFA'nın atacağı mesajı TFF atıyor. Bu olanlara insan inanamıyor. Edep, aklın ziynetidir." şeklinde konuştu.
"FATİH TERİM'E KATILIYORUM"
Fatih Terim'in 'Maçlar sahada kazanılır' sözüne katıldığını söyleyen Cengiz, "Biz sayın Belediye başkanın davetindeydik burada. Onun için birçok açıklamayı sonradan öğrendik. Hocamızın dediği sözlere ben de katılıyorum. Ne dedi hocamız? "Maçlar sahada kazanılır, masada değil" dedi. Ben de buna katılıyorum. Buna cevap verenler masayı kurup, masa düzeni yaratanlardır" dedi.
"FALCAO'NUN GELİŞİ..."
Falcao'nun gelişiyle Galatasaray'ın etkileşiminin arttığı belirten Galatasaray başkanı, "Galatasaray bir dünya markası, ben Türkiye'nin 5-6 takımla Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilmesini istiyorum. Bir Falcao'nun gelişi, Galatasaray'ı, Falcao'yu, Türkiye'yi, İstanbul'u etkileşimde 1. sıraya taşıdı" ifadelerini kullandı.
ALİ KOÇ'UN 'SİCİLİ BOZUK' AÇIKLAMALARI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Club Brugge maçı öncesinde yaptığı basın toplantısında, “Türkiye’de maçlar masada, Şampiyonlar Ligi’nde ise sahada kazanılıyor” cümlesiyle ilgili görüşleri sorulan Ali Koç, bu konuyla ilgili olarak, “Onların fıtratında olan bir şey, dolayısıyla ben yorum yapmak istemiyorum” derken, Türkiye’de başka konuların konuşulması gerektiğini belirtti. Kendisinin geçtiğimiz günlerde Avrupa Kulüpler Birliği’nde yönetim kuruluna seçildiğini hatırlatan Başkan Ali Koç, “Dünya neler konuşuyor. Yeni formatlar konuşuluyor. Hepimizi derinden etkileyecek yeni düzenler konuşuluyor, ülkemizde neler konuşuluyor. Yok efendim 19.05’te tweet atılmış. Bununla ilgili bir şey konuşulacaksa, nasıl olur da bir insanın sicili bu kadar bozuk oluyor. Hem futbol hayatında hem de antrenörlük hayatında nasıl oluyor da bu kadar çok ceza alabiliyor. Niye başka hocalar bu kadar ceza almıyor. Bunların konuşulması gerekirken 19.05 üzerinde kilitlenip duruyorlar. Biz spor kulüpleri olarak sahada rekabet ediyoruz. Bunun dışındaki diğer günlerde ortak çalıştığımızı, ortak olduğumuzu unutmayıp yeni sponsorluklara imza atmak, marka değerini nasıl artırabileceğimizi düşünmek, yayın ihalesinde ligi nasıl iyi hale getirebiliriz diye düşünmeliyiz. Bizimle ilgili imada bulunulan çok açıklama oluyor ama biz cevap vermiyoruz” ifadelerini kullandı.
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