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Ali Koç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.09.2019 15:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Alanyaspor-Fenerbahçe maçında yaşandığı ileri sürülen kural hatalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Ali Koç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koç, şunları söyledi:

"Kural hatası gündemde. İtirazımız da olacak. 3. günün saat 12'sine kadar başvuru yapmamız gerekiyor. Nereye başvuru yapmamız gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına. Bize verilen süre çerçevesinde itirazımızı yapıyoruz. Kural hatalarının bir tanesinde görüntü sıkıntısı olduğu için yayınçı kuruluş ile irtibata geçtik. Yayıncı kuruluş da sağolsun, görüntüleri verdi. Bunları inceliyoruz. Bize verilen sürede itirazımızı yapacağız."

"KURAL HATASI VAR"

"Kural hatası var yok! Bize göre var. Bir tanesi yoruma hiç açık değil. Bir tanesi olabilir. Şunu görüyoruz ki, yeni kurallar yeni düzenlemeler yorumcular tarafında da tan anlaşılmamış, idrak edilmemiş. Futbol Federasyonu'nun da medyaya ilgililere bilgilendirme yapması herkesin aynı sayfada olması için sağlıklı olur. Zaman ne gösterir bakacağız. Başvuru yapmamak sorumsuzluk olurdu. İki tane üst üste hata olması bizi bu sürece itti. Hukuki süreç ne zaman tamamlanır bilmiyorum. Zaten maç oldu bitti. Herhangi bir algı operasyonuna maruz kalmadan kurallar net şekilmde incelenirse, en sağlıklı kararın verileceğini düşünüyorum."

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Ama ne yazık ki görüyorum, algı operasyonları başlamış. Türk futbolu son zamanlarda algı operasyonları ile yönetiliyor.

Ali Koç, bir gazetede konuyla ilgili yorum yapan MHK Başkanı Zekeriya Alp'i de eleştirdi. Koç, Zekeriya Alp'in tekrar itirazıyla ilgili yaptığı açıklamalara inanmak istemediğini ifade etti.

FATİH TERİM'E SERT ELEŞTİRİ

Ali Koç, uzun süredir eleştirilerde bulunduğu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i de sert bir şekilde eleştirdi. Koç, "Organize bir kötülük ifadesi" kullanan Terim için de, "Nasıl oluyor da hem futbolculuk, hem teknik adamlık kariyerinde bu kadar sicili bozuk olunabiliyor. Nasıl bu kadar ceza alabiliyor!" ifadelerini kullandı.

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ali koç fatih terim Fenerbahçe Galatasaray

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