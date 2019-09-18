Ali Koç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koç, şunları söyledi:

"Kural hatası gündemde. İtirazımız da olacak. 3. günün saat 12'sine kadar başvuru yapmamız gerekiyor. Nereye başvuru yapmamız gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına. Bize verilen süre çerçevesinde itirazımızı yapıyoruz. Kural hatalarının bir tanesinde görüntü sıkıntısı olduğu için yayınçı kuruluş ile irtibata geçtik. Yayıncı kuruluş da sağolsun, görüntüleri verdi. Bunları inceliyoruz. Bize verilen sürede itirazımızı yapacağız."

"KURAL HATASI VAR"

"Kural hatası var yok! Bize göre var. Bir tanesi yoruma hiç açık değil. Bir tanesi olabilir. Şunu görüyoruz ki, yeni kurallar yeni düzenlemeler yorumcular tarafında da tan anlaşılmamış, idrak edilmemiş. Futbol Federasyonu'nun da medyaya ilgililere bilgilendirme yapması herkesin aynı sayfada olması için sağlıklı olur. Zaman ne gösterir bakacağız. Başvuru yapmamak sorumsuzluk olurdu. İki tane üst üste hata olması bizi bu sürece itti. Hukuki süreç ne zaman tamamlanır bilmiyorum. Zaten maç oldu bitti. Herhangi bir algı operasyonuna maruz kalmadan kurallar net şekilmde incelenirse, en sağlıklı kararın verileceğini düşünüyorum."