G.Saray'dan F.Bahçe'ye 'sicil' yanıtı!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sponsorluk anlaşmasında Fatih Terim'i sert sözlerle eleştirirken Galatasaray cephesinden konuyla ilgili yanıt geldi.

Galatasaray'ın Twitter hesabından paylaşılan gönderide ise Ali Koç'a göndermede bulunuldu ve Fatih Terim'in sarı-kırmızılı kulüple kazandığı kupalara yer verilerek, ''Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir...'' notu paylaşıldı.

Fotoğrafta deneyimli teknik adamın 8 Süper Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası, 3 TSYD Kupası aldığı vurgulandı.

İşte Galatasaray'ın paylaştığı tweet;

Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir...



???? UEFA

???????????????????????????????? Süper Lig

???????????? Türkiye Kupası

???????????????????? TFF Süper Kupa

???????????? TSYD Kupası pic.twitter.com/Yu6F1dNikT — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 18, 2019

YUSUF GÜNAY DA YANIT VERDİ

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim ve kulüp hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rekabette geri kalmanın çaresizliği!" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Club Brugge maçı öncesinde yaptığı basın toplantısında, “Türkiye’de maçlar masada, Şampiyonlar Ligi’nde ise sahada kazanılıyor” cümlesiyle ilgili görüşleri sorulan Ali Koç, bu konuyla ilgili olarak, “Onların fıtratında olan bir şey, dolayısıyla ben yorum yapmak istemiyorum” derken, Türkiye’de başka konuların konuşulması gerektiğini belirtti. Kendisinin geçtiğimiz günlerde Avrupa Kulüpler Birliği’nde yönetim kuruluna seçildiğini hatırlatan Başkan Ali Koç, “Dünya neler konuşuyor. Yeni formatlar konuşuluyor. Hepimizi derinden etkileyecek yeni düzenler konuşuluyor, ülkemizde neler konuşuluyor. Yok efendim 19.05’te tweet atılmış. Bununla ilgili bir şey konuşulacaksa, nasıl olur da bir insanın sicili bu kadar bozuk oluyor. Hem futbol hayatında hem de antrenörlük hayatında nasıl oluyor da bu kadar çok ceza alabiliyor. Niye başka hocalar bu kadar ceza almıyor. Bunların konuşulması gerekirken 19.05 üzerinde kilitlenip duruyorlar. Biz spor kulüpleri olarak sahada rekabet ediyoruz. Bunun dışındaki diğer günlerde ortak çalıştığımızı, ortak olduğumuzu unutmayıp yeni sponsorluklara imza atmak, marka değerini nasıl artırabileceğimizi düşünmek, yayın ihalesinde ligi nasıl iyi hale getirebiliriz diye düşünmeliyiz. Bizimle ilgili imada bulunulan çok açıklama oluyor ama biz cevap vermiyoruz” ifadelerini kullandı.



