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G.Saray'dan F.Bahçe'ye 'sicil' yanıtı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.09.2019 17:49 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ali Koç'un Fatih Terim'e yönelik açıklamalarına karşılık yanıt verildi.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye 'sicil' yanıtı!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sponsorluk anlaşmasında Fatih Terim'i sert sözlerle eleştirirken Galatasaray cephesinden konuyla ilgili yanıt geldi.

Galatasaray'ın Twitter hesabından paylaşılan gönderide ise Ali Koç'a göndermede bulunuldu ve Fatih Terim'in sarı-kırmızılı kulüple kazandığı kupalara yer verilerek, ''Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir...'' notu paylaşıldı.

Ali Koç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri!Ali Koç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri!

Fotoğrafta deneyimli teknik adamın 8 Süper Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası, 3 TSYD Kupası aldığı vurgulandı.

İşte Galatasaray'ın paylaştığı tweet;

YUSUF GÜNAY DA YANIT VERDİ

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim ve kulüp hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

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Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rekabette geri kalmanın çaresizliği!" ifadelerini kullandı.

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ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Club Brugge maçı öncesinde yaptığı basın toplantısında, “Türkiye’de maçlar masada, Şampiyonlar Ligi’nde ise sahada kazanılıyor” cümlesiyle ilgili görüşleri sorulan Ali Koç, bu konuyla ilgili olarak, “Onların fıtratında olan bir şey, dolayısıyla ben yorum yapmak istemiyorum” derken, Türkiye’de başka konuların konuşulması gerektiğini belirtti. Kendisinin geçtiğimiz günlerde Avrupa Kulüpler Birliği’nde yönetim kuruluna seçildiğini hatırlatan Başkan Ali Koç, “Dünya neler konuşuyor. Yeni formatlar konuşuluyor. Hepimizi derinden etkileyecek yeni düzenler konuşuluyor, ülkemizde neler konuşuluyor. Yok efendim 19.05’te tweet atılmış. Bununla ilgili bir şey konuşulacaksa, nasıl olur da bir insanın sicili bu kadar bozuk oluyor. Hem futbol hayatında hem de antrenörlük hayatında nasıl oluyor da bu kadar çok ceza alabiliyor. Niye başka hocalar bu kadar ceza almıyor. Bunların konuşulması gerekirken 19.05 üzerinde kilitlenip duruyorlar. Biz spor kulüpleri olarak sahada rekabet ediyoruz. Bunun dışındaki diğer günlerde ortak çalıştığımızı, ortak olduğumuzu unutmayıp yeni sponsorluklara imza atmak, marka değerini nasıl artırabileceğimizi düşünmek, yayın ihalesinde ligi nasıl iyi hale getirebiliriz diye düşünmeliyiz. Bizimle ilgili imada bulunulan çok açıklama oluyor ama biz cevap vermiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Fenerbahçe ali koç fatih terim Yusuf Günay

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
TÜRKİYEDE SİCİLİ BOZUK FUTBOLCULARI VE YÖNETİCİLERİYLE TEK TAKIM FENERBAHÇEDİR
hadi oradan sende! fenerbahceymis.
Sicil gör K.O.Ç. Şampiyonlar ligi maçı günü bu açıklaman neyin peşinde olduğun belli.Türk olmadığın için anlamıyorsun Türkiyeyi temsil eden takıma bugün açıklama yaparak Türk futbolunu kirletiyorsun.Neden uğraşıyorsun Fatih Terim ile bu da belli.çünkü bu lige 5 gömlek fazla olduğunu çok iyi biliyorsun.Koparamazsın Galatasaraydan
FB-GS ilelebet düşman olarak kalacak ebedi dostluk diye bir şey yok.
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