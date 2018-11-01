Mustafa Cengiz'den Ali Koç ve yönetimine özel yemek daveti

Başkan seçildikleri günden bu yana verdikleri dostluk mesajları ile dikkat çeken ve ezeli rekabette ebedi dostluk olgusuna önem veren Mustafa Cengiz ve Ali Koç gerginlik yaratacak hiç bir açıklamada bulunmazken derbi günü gerçekleşecek dostluk yemeği fikrinin çok isabetli bir karar olduğu yönünde görüş bildirildi. Başkan Cengiz, Ali Koç ve tüm yöneticileri yemeğe davet ederken ilk etapta bu teklife çok sıcak bakan ve teşekkür eden Ali Koç daha sonra katılamayacaklarını bildirdi. Başkan Cengiz'in bu sıcak, samimi ve dostça yaklaşımı karşısında çok sevindiklerini belirten Ali Koç'un, "Çok isterdik ama takımla beraber olacağız, stada maç saatine yakın bir zamanda ulaşabileceğiz. Bu güzel buluşmayı başka bir yer ve zamanda ama mutlaka yapalım. Nazik davetiniz için sonsuz teşekkürler" dediği belirtildi.

Mustafa Cengiz'in iki yönetim arasında yarattığı bu atmosfer Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki dostluk köprülerini uzatmış oldu.

