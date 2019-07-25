Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması!

Süper Lig’de 2018-2019 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ın bayrağı Büyükçekmece Şampiyonlar Anıtı’nda göndere çekildi. Etkinliğe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaraylı eski futbolcular ve çok sayıda sarı-kırmızılı takımın taraftarları katıldı. Taraftarlar, Spor Toto Süper Lig Kupası ve Ziraat Türkiye Kupası ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle adeta yarışırken, Belediye Başkanı Akgün de minik taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Galatasaray Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, etkinlikte Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e sarı-kırmızı çiçek takdim etti.

TARAFTARDAN FALCAO TEZAHÜRATI

Galatasaraylı taraftarlar, başkan Mustafa Cengiz'in konuşması sırasında Monaco'nun Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao için tezahüratlara başladı. Bu tezahüratlar karşısında Cengiz, taraftarlara esprili bir cevap vererek, “Siz böyle yaptıkça Falcao'nun fiyatı yükseliyor” dedi.

HASAN AKGÜN: HEM LİGDE HEM DE KUPADA ŞAMPİYON OLDUK"

Etkinlikte konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Türk sporuna hizmet ederken özellikle 1915’ten itibaren Çanakkale Savaşı'ndan, Kurtuluş Savaşı'na kadar bu savaşlara katılıp şehit düşen bütün sporcularımızın ruhları şad olsun. Ulusumuzun memleketimizin en güzide takımı Galatasaray Spor Kulübü 2000 yılında 17 Mayıs’ta gerçekleşen muhteşem maçta ilk defa Türkiye Cumhuriyeti’ne Avrupa Kupasını getirdi. Bu sene hem şampiyonluğu göğüsledik hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı aldık” diye konuştu.