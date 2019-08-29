SPOR

Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması! 'Canla başla uğraşılıyor'

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.08.2019 21:11 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası Radamel Falcao ile ilgili konuştu. Falcao transferinde acımasızca eleştiriler yapıldığını belirten Mustafa Cengiz, Kolombiyalı golcü için canla başla uğraşıldığını dile getirildi.

Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması! 'Canla başla uğraşılıyor'

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekimine 4. torbadan katılan Galatasaray, Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımları ile A Grubu'nda yer aldı.

Başkan Mustafa Cengiz de kura çekimini değerlendirirken, "Galatasaray zorların takımıdır. Kötü tavla oynayanla kötü tavla oynarsınız, kötü futbol oynayanla kötü futbol oynarsınız. Şeker gibi gruptan, zehir gibi bir gruba çıktık ama Galatasaray da zehir gibi bir takım." dedi.

"FALCAO İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞILIYOR"

Falcao transferi ile ilgili de konuşan Mustafa Cengiz, "İletişim hatalarından ötürü acımadan eleştiriler yapıldı. Abdurrahim kardeşime acımasızca eleştiriler yapıldı. Emin olun, bütün yönetici arkadaşlarımız yürekten, canla, başla çalışıyor." diye konuştu.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN SÖZLERİ

Mustafa Cengiz'in ardından kısa konuşan Abdurrahim Albayrak, "Başkanım çok güzel ifade etti. Hem ülkemize hem de Galatasaray'a hayırlı olsun. Bütün takımlara başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.

Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz! Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz!
Terim'den Devler Ligi için ilk sözler!Terim'den Devler Ligi için ilk sözler!
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray mustafa cengiz falcao radamel falcao

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

Falcao'dan flaş G.Saray açıklaması!

Falcao'dan flaş G.Saray açıklaması!

Quaresma formayı giydi, imzayı attı!

Quaresma formayı giydi, imzayı attı!

Beşiktaş Medel'in boşluğunu doldurdu! Anlaşma tamam

Beşiktaş Medel'in boşluğunu doldurdu! Anlaşma tamam

Volkan Demirel gerçeği ortaya çıktı!

Volkan Demirel gerçeği ortaya çıktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emre Mor İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

Emre Mor İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Emre Mor'dan ilginç açıklama

Emre Mor'dan ilginç açıklama

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
yollayın fiko başkanı size alsın hemen radameli.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması! 'Canla başla uğraşılıyor'

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

Terim'den Devler Ligi için ilk sözler!

Terim'den Devler Ligi için ilk sözler!

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

PFDK açıkladı! İşte Seri'nin cezası

PFDK açıkladı! İşte Seri'nin cezası

Steven Nzonzi Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi

Nzonzi'ye milli davet

Falcao'dan flaş G.Saray açıklaması!

Falcao'dan flaş G.Saray açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.