Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması! 'Canla başla uğraşılıyor'

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekimine 4. torbadan katılan Galatasaray, Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımları ile A Grubu'nda yer aldı.
Başkan Mustafa Cengiz de kura çekimini değerlendirirken, "Galatasaray zorların takımıdır. Kötü tavla oynayanla kötü tavla oynarsınız, kötü futbol oynayanla kötü futbol oynarsınız. Şeker gibi gruptan, zehir gibi bir gruba çıktık ama Galatasaray da zehir gibi bir takım." dedi.
"FALCAO İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞILIYOR"
Falcao transferi ile ilgili de konuşan Mustafa Cengiz, "İletişim hatalarından ötürü acımadan eleştiriler yapıldı. Abdurrahim kardeşime acımasızca eleştiriler yapıldı. Emin olun, bütün yönetici arkadaşlarımız yürekten, canla, başla çalışıyor." diye konuştu.
ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN SÖZLERİ
Mustafa Cengiz'in ardından kısa konuşan Abdurrahim Albayrak, "Başkanım çok güzel ifade etti. Hem ülkemize hem de Galatasaray'a hayırlı olsun. Bütün takımlara başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.
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