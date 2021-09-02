SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Mustafa Cengiz'den kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Mustafa Cengiz'den kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

02.09.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Mustafa Cengiz'den kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Geçen yıl yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir dizi operasyon geçiren ve tedavisine devam edilen Cengiz, bu sabah geçirdiği nöbet sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Cengiz, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi ediliyor.

Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının tedavisinin sürdürüldüğünü belirtilerek, "Başkanımız sabah nöbet geçirdi. Hemen müdahale edildi. Cihazlara bağlı bir şekilde tedavi ediliyor. Önümüzdeki 72 saat bizim için çok kritik" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deniz Hümmet, Çaykur Rizespor’daDeniz Hümmet, Çaykur Rizespor’da
Bu fotoğraf tepkilere yol açmıştı! Koronavirüse yakalandıBu fotoğraf tepkilere yol açmıştı! Koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe’ye Sambacı golcü!Fenerbahçe’ye Sambacı golcü!
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Cengiz Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 14 yorum
Rabbim acil şifalar versin. Mutlu musunuz fenerliler Beşiktaşlılar :'(
ÇOK GEÇMİŞ OLSUN RABBİM HAKKINDA HAYIRLISINI VERSİN İNŞAALLAH.
Adam hasta ve hala başkanlık için yarışıyordu Allah akıl fikir ve en önemlisi şifa versin

En Çok Okunan Haberler

Tarih verildi! Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler kapıda

Tarih verildi! Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler kapıda

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Ronaldo rakibine tokat attı! İşte o anlar

Ronaldo rakibine tokat attı! İşte o anlar

Şoke eden karar! Hayranları şaşkın

Şoke eden karar! Hayranları şaşkın

Pereira'dan Muriqi transferine onay

Pereira'dan Muriqi transferine onay

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sergen Yalçın'dan dobra dobra açıklamalar

Sergen Yalçın'dan dobra dobra açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray'dan Rizespor'a cevap

Galatasaray'dan Rizespor'a cevap

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.