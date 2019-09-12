Mustafa Cengiz'den Şenol Güneş'e eleştiri

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün Aroma ile yaptığı sponsorluk sözleşmesinde açıklamalarda bulundu.
Galatasaray taraftarının kombinelere büyük bir ilgi gösterdiğini ifade eden Cengiz, "Kombinelerde neredeyse doyma noktasındayız, 40 bini aştık. Loca satışlarında da çok iyi gidiyoruz. Özellikle son transferlerimizin ardından kombine ve loca satışlarında çok iyi duruma geldik. Forma yetiştiremiyoruz" dedi.
"SAHA KAPATMAYA YÖNELİK PROVAKASYON..."
Galatasaray taraftarına da uyarılarda bulunan Cengiz, "Taraftarımızın özellikle önümüzdeki iki maçta saha kapatmaya yönelik provokasyonlara ve ajanlara dikkat etmesini öneriyorum. Bir oyun varsa, biz bunu bozarız" şeklinde konuştu.
"KULÜPLER BİRLİĞİ, BİRLİK OLAMAZ"
TFF ve kurullarının yanı sıra rakiplerine de gönderemelerde bulunan Cengiz, "Biz herkese 10 numara ile başlarız, TFF ve kurumları da dahil. Biz geçen sezon yarışı kaybeden rakiplerimizin kendi taraftarlarına şirin gözükmek için yaptığı açıklamaları gördük. Biz geçen sezon şerefli bir şampiyonluk kazandık. TFF ve kurullarının bu sezonki tavırları bizi müthiş derecede rahatsız ediyor. Biz, burada Galatasaray'ın önünün kesilmek istendiğine yönelik bir eğilim seziyoruz. Biri çıkıyor "son iki şampiyonluk şaibelidir" diyor, iki hakemi gösteriyor. Bu ara zaten Kulüpler Birliği'ne birlik demeye dilim varmıyor, içerisinde bir takımın olmadığı yer birlik olmaz. Bizim için yok hükmündedir" dedi.
"ADEM, ŞENER VE EMRE NEDEN MİLLİ TAKIMDA YOK?"
A Milli Takım'da Galatasaraylı bir futbolcunun bulunmamasına yönelik bir soruyu da cevaplayan Cengiz, "Biz milli olan her şeye sahip çıkarız, ister biz de oynasın, ister oynamasın! Şenol hocayı görünce; Emre Mor, Adem Büyük ve Şener Özbayraklı'yı neden A Milli Takıma'a almadın diye sorup, serzenişte bulunabilirim. Ben olsam yani, benim görüşüm" şeklinde konuştu.
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