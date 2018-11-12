Mustafa Cengiz'den TFF ve Fenerbahçe'ye şok sözler

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalar; Basın toplantısını neden yaptık? aslında her ay veya 1,5-2 aydır yapmayı düşünüyordum. Ayak üstü demeçlerde gerek yanlış ifade, gerek yanlış değerlendirme nedeniyle yapmaya karar verdik. Biz Galatasaray Spor Kulübüyüz. 100 yıla aşkın kültürü, camiayı temsil ediyoruz. Bütün rakiplerimiz, Kayserispor'dan-Trabzonspor'a; Beşiktaş'ımızdan Fenerbahçe'mize hepsi bizim kardeşimiz. En önemlisi ulusal değerlerimiz. Tamamı çok değerli varlıklar ve olgular. Söylemlerimizde Galatasaray kültürü içinde hepsine saygı duyarız. Bu saygıyı kendimize de duyarız. Bu saygının lafla değil, genetik kodlarımızda olduğu için duyarız. "FENERBAHÇE'Yİ SUÇLAMADIK" Bir haftadır ülkenin gündemini meşgul eden bence dünyanın en büyük derbisi sonunda hiç hoşnut olmadığımız çıkan olaylar ve olaylar sonucu verilen cezalar ve ortaya çıkan durum. Bu bizi mutlu etmedi. Rakibimizi de mutlu etmediğini biliyorum. Biz bütün beyanlarımızda disipline sevk edildiğimiz cezalar dahil, perşembe günü karar açıklanacak. Benim de iki defa açıklamam oldu. Birisi Almanya'da maç öncesi, Kayseri'de de 10-15 dakikalık ayak üstü demeçlerim oldu. Bu demeçleri çoğu insanın izlemediğini gördüm. İzleyen insanların, beni tanımayanların yanlış değerlendirdiğini gördüm. Biz sevgili rakibimiz için asla bir beyanda bulunmadık. Geçen yıl Saracoğlu'ndaki maçtan sonra yayınladığımız ki biz bunu 8 ay önce oldu, rakibe saygı-kendine saygı unsurunca ne rakibe hoparlörlerden yüksek ses, rakibe su vermeme gibi bir şey yapmadık. Biz rakiplerle ilgili en ufak bir şikayet almadık. Fenerbahçe maçında hiçbir bildirimizde, rakibimize, yönetime asla bir kötü suçlamada bulunmadık. Onlar da bize teşekkür etti. Biz de onlara teşekkür ettik. Maç içerisinde talihsiz bir olay oldu ki talihsiz bir ölüm oldu. Biz buna da saygı duyduk. O anda olayı öğrendik. Üzüldük tabii ki. Üzüntümüzü camia için söylüyorum, çok iyi ağırladık. Fenerbahçe'nin bize karşı olan tavırları da çok iyiydi. Bizim de Erzurumspor deplasmanında cenazemiz oldu. Dışarıya bir renk vermiyoruz. Görevimizi yerine getirmediğimiz için endişe ediyorum. Olay 8 sıralarında olmuş. Vefat bizim stadımızda değil fark etmez, bu vesileyle tekrar geçmiş olsun diyoruz. Fenerbahçe camiasının acısını yürekten paylaşıyorum.

"YANLIŞ ANLAŞILDIM" "Öfke ve kininizi saklı tutunuz" sözüm çok yanlış anlaşıldı. Benim burada kast ettiğim, sokağa döküp sergilemeyiniz. Bunu intikamı, rövanşist duygulara dönüştürmeyiniz şeklinde. Benim kast ettiğim öfke, bir camianın oluşunda olabilecek şeyler. İbn-i Haldun'un Mukaddimesi'ni okuduysanız, açıkça toplumun oluşumunda asabiyet, öfke gerekir der. Siz bu duyguları doğru kanalize ettiğinizde bu topluluklar, aileler, camialar, milletler oluşur. Tamamen kast ettiğim bu. Bu harsı, bunun üst kademesis olan ruhu özümseyemezseniz, o camiaya yediremezseniz, o camia asla yıllarca ayakta durmaz. O camialar küresel olarak belli noktalara gelemezler. Bunu aynı şekilde milletler ve devletler için söyleyebiliriz. Biz Cumhurbaşkanlığı forsunda 17 devlet kurmuşuz. Bunu bir maçın ertesinde olduğu için yanlış anlaşıldı. "HUKUK KURULU'NUN İSTİFASINI YA DA YENİLENMESİNİ İSTİYORUM" Çok güzel bir maç oynandı. Futbolun içinde olan her şey vardı. Futbolcular 89 dakika centilmence oynadılar. Fakat nedense iki oyuncunun bunun bir tanesi bizde, yaptığı yanlış davranışlar, belki maçın atmosferini çekememekten kaynaklandı, hakem müdahele etmedi. Hakemin müdahele etmesini beklerdik. Hakem görmeyebilir. Bütün ülke 80 milyonun yaklaşık 72 milyonun izlediği bir karşılaşma. Bu karşılaşmada çok hassas olmak gerekirdi. Schalke maçında yine bu oyuncumuzla rakip arasında itişmeler oldu; ancak hakem anında müdahele etti. Belkik hakemin basireti bağlandı. bu olayların patlama noktasının nedeni hakemin zamanında müdahele etmemesini görüyoruz. Sayın Fenerbahçe kulübü başkanı da yanımdaydı. Biz de şaşırdık. En az 1 dakika sürdü. Biz 7-0 yeneriz diye bir laf söylemedim. Ne güzel 2-0 gidiyordu dedim. Biz de açık farkla yenebilirdik. Hars, asabiyet ve ruh; onlar sizi buraya getiriyor. O ruhun devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim 13 kişimiz, Galatasaraylı PFDK'ya sevk edildi. Rakibimizden 2 kişi sevk edildi. Rakipten de 13 kişi sevk edilsin demiyorum. Saygıyı yitirdiğim anda hiçbir şey kalmaz. Vahşi kalibe dahile döneriz. Biz bundan rahatsız olduk. Neden Galatasaray'dan bu kadar insan sevk ediliyor? Orada rakibimizden sadece 2 oyuncu mu vardı. Rakipten oyuncular hiç çime basmadı mı? Neden bu çifte standat? Kim yapıyor bu çifte standardı. TFF Hukuk Kurulu. Sevkleri onlar yapıyor. Şimdi siz disiplinin önüne hem de TFF'nin Disiplin Talimatı'nın 75. maddesine aykırı olarak VAR'ın tespit ettiği ve hakemin cezalandırdığı olay dışında değerlendirmede bulunursanız bu tartışmalı olur. Buna yapılan sevk önemli. Bu da hoşuma gitmiyor. "Hukuk Kurulu'nun dahli yok, TFF Yönetim Kurulu cezaları veriyor" deniliyor. Böyle bir durumda Hukuk Kurulu'un istifasını ya da yenilenmesini bekliyorum.

"EĞER SAYGIDAN BAHSEDİYORSAK..." İbn-i Haldun'dan söyleyeyim. Coğrafya bir kaderdir. İçinde bulunduğumuz coğrafyada insanlarımızın huzur bulduğu şey spordur. Kötü örnek oluyorsunuz. İnsanlar birbirine saldırıyor, kovalıyor. Bu kötü bir örnek. Yine kayda alın; ilgili merciler talep ettiğinde verin. Bunu dakikalarca yaymayın. Seyirci sahaya atlıyor. Şükür ki; orada 49 bine yakın seyirci vardı. Bir kişi sahaya atladı. Galatasaray taraftarı çok sağ duyulu davrandı. Değerli emniyet yetkililerine de teşekkür ediyorum. Yurt dışı yayınlarında olaylar olduğunda yayın kesilir. Olayı bizdeki olduğu gibi dört boyutlu vermezler. Kötü örnek olmaması için, sporun marka değerini korumak, barış ve kardeşliği engellememek için vermezler. Biz de saygıdan bahsediyorsak, kavgayı gösterirsek öbür tarafta seyirci birbirini vurur. TFF'den bunu özellikle rica ediyorum. "UYANIK OLMALIYIZ" TFF'den ikinci ricam, biz haksızlığın bize karşı yapıldığını görüyorum. Aynı federasyonla şampiyon olduk. Aynı kişilerle olduk. Bize özel yapılmış bir komplo teorisi aramıyoruz. Ama biz uyanık olmalıyız. Rakip takım da isteyebilir. Hakemler hakim olmamalı sözünün temelinde bu var. Skor 2-2 iken Serdar Aziz'e yapılan penaltıya VAR ne karar verildi. Bedeller kulüplerden alındı. TFF bir sistem kuruldu. Aynı anda 8 maçı aynı anda verecek kapasitede bir sistem var. Oraya oturan kişi kim, yine bir insan. VAR hakemleri, sayın orta hakemi uyardı mı? Hakem neden VAR'a gitmedi. Bunu merak ediyoruz. Nasıl Hukuk Kurulu'nun istifasını istiyorsak, bunun dökümantasyonun yayınlanmasını istiyoruz.

"MAÇLAR BERABERE BİTİNCE HAKEMLER MUTLU" Hakemlerle ilgili görüşlerini aktaran Mustafa Cengiz, "Hakemlerden cesur olmalarını istiyoruz. Bizim aleyhimize olsa bile bunu istiyoruz. Bir maçta bir takıma kırmızı kart çıkınca ya da penaltı verilince diğer takım endişe ediyor, bizim aleyhimize de verebilir diye. Hakemleri bu hale getirdiler. Hakemlerin en mutlu olduğu maçlar, berabere biten maçlar." açıklamasını yaptı. Derbiyle ilgili cezaların ağır olduğunun altını çizen Mustafa Cengiz "Hocamıza 7, Donk'a 6 ve Ndiaye'ye ceza verildi. Disiplin Talimatı'na aykırı şekilde bu cezalar verildi. İtirazımızı ettik. Bu olaylara göre verilen cezalar çok ağır." dedi. "TERİM MARKA AMA G.SARAY DAHA BÜYÜK MARKA" Teknik direktör Fatih Terim ile aralarında problem olduğu yönündeki haberlere tepki gösteren Mustafa Cengiz, "Fatih Terim bir marka ama Galatasaray çok daha büyük bir marka. Bu ikisini çarpıştırmak istiyorlar. Yönetim, Fatih Terim'in arkasına saklanıyormuş. Israrla bu haberler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"BANA VE YÖNETİME SALDIRIYORLAR" Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf karesiyle ilgili konuşan Mustafa Cengiz "Soğuk savaşta yapılan algı yönetiminin daha şiddetlisi, bana ve yönetime karşı yapıldığını görüyorum. Mustafa Cengiz'in Atatürk üzerinden reklamnı yaptığı yönünde eleştiriler varmış. 10 Kasım paylaşımında sadece Mustafa Cengiz yazsa, Galatasaray Spor Kulübü eklemesek anlarım. Sadece Galatasaray Kulübü yazaydık, 'Bak bak, bu adam çok sık Ankara'ya gidiyor, Bakanlar'la görüşüyor, adını yazdırmamış' denecekti. Futbolcuların açtığı Atatürk pankartının üzerien biri sosyal medyada Mustafa Cengiz yazıyor. İnsanlar buna inanır. Yapmayın, etmeyin. Böyle bel altı savaş olmaz. Soğuk savaşta bile böyle basitlikler yapılmadı." şeklinde konuştu. "BAŞKAN OLMASAYDIM, BEN DE YÜRÜŞÜYE KATILIRDIM" Galatasaray taraftarının derbi kararlarıyla ilgili protesto yürüyüşü yapacak olmasıan değinen Mustafa Cengiz, "Biz sakin kalırız ama taraftardan bunu bekleyemeyiz. Taraftarlar bir yürüyüş yapacak. Geçen hafta Samandıra'da oynadığımız bir maçta takımıza saldırı oldu, Emniyet bu olayı kontrol etti ve bu iş basına bile sızmadı. Rakip takımı suçlamak için söylemiyorum. Provakasyoan gelmeyelim. Çimde de asfaltta da galeyana gelemyin. Başkan olmasaydım, ben de gelirdim. Taraftarlardan ricam demokratik şekilde yürüyüşlerini gerçekleştirmeleri. Bizim taraftarımız hiçbir zaman kolluk kuvvetlerine taş atmadı. Bunu rakiplerimize göndermek olarak söylemiyorum. Rakiplerimiz de bize saygılı, biz de onlara saygılıyız." açıklamasını yaptı.