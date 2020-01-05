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  4. Mustafa Cengiz'den yaylım ateşi! MHK'ya istifa çağrısı...

Mustafa Cengiz'den yaylım ateşi! MHK'ya istifa çağrısı...

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.01.2020 19:46 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı camianın gündemindeki konular hakkında konuşurken, Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Basketbol Federasyonu'na yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı.

Mustafa Cengiz'den yaylım ateşi! MHK'ya istifa çağrısı...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Merkez Hakem Kurulu(MHK) Başkanı Zekeriya Alp'in Zorlu'da yapılan toplantıyla ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Mustafa Cengiz'in sözleri şöyle:

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Sarı-kırmızı futbol takımının şampiyon olacağını söyleyen Mustafa Cengiz "Galatasaray olduğu her yerde şampiyonluğa adaydır. Mert ve adil bir yarış için uğraşıyoruz. Bütün ekibimiz canla, başla çalışıyor. İnşallah çabalarımız meyvesini verir ve hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşırız." dedi.

TBF'YE SERT TEPKİ!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın Ormanspor'a 72-71 yenildiği maç hakkında konuşan Mustafa Cengiz "Galatasaray bu ülkeye voleybolu ve basketbolu getirmiştir. Galatasaray'a yapılan kötülük, ülkeye yapılan kötülüktür. Hakemler parkede cinayet işlemiştir. Futbolda değil baskette de taraf tutmalar başlamıştır. Dünkü Ormanspor maçında hakemlik camiası adına utandım! Başka utananlar varsa durumu düzeltsinler. Galatasaray yenilebilir ama mert, adil yarış istiyoruz. Açık teknik faule, faul çalınmadı. Bu iyi niyet değildir. TBF yetkilileri cevap versin, orayı yangın yerine çevirmesinler. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır." ifadelerini kullandı.

MHK'YE İSTİFA ÇAĞRISI

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in Zorlu'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşmesine yönelik tepkilerini sürdüren Mustafa Cengiz "Zorlu toplantısını unutturmaya çalışmak, övmek ihanettir. Bu toplantı özel bir büroda oldu ve kimseye haber verilmelidir. MHK Başkanı diyor ki 'Ali Koç'u ikna ettim.' TFF isterse VAR kayıtları açıklanır. Bunu IFAB söylüyor. Zorlu'da yapılan toplantı doğru değildir ve yakışık almamıştır. Bir MHK Başkanı, bir kulüp başkanına hesap veremez, ikna etmeye çalışamaz. Zaten ikna olmadıklarını sonraki açıklamalarında gördük. TFF adil ve dürüst yarışma zemini hazırlamalı. TFF Başkanı böyle bir toplantıya koca MHK başkanını çağıramaz. Siz bir görevdeyseniz, bir kulüple ticari ilişki içine giremezsiniz. Dünyanın hiç bir yerinde bu görev sürdürülemez, Türkiye'de de sürdürülmemelidir." sözleriyle istifa çağrısında bulundu.

TRT'DE ÇIKAN HABERE İSYAN ETTİ

"Galatasaray'da maaşlar dönemiyor" haberlerine de tepki gösteren Mustafa Cengiz "TRT bizim milli kuruluşumuz, bizim göz bebeğimiz. Geliri, gideri bize ait bir kurum. Siz burada kendi özel fanatik çıkarlarınız ya da duyumsamalarınız için ya da aklınıza estiği gibi konuşamazsınız. Başka özel televizyonlarda bu olabilir. Gerçi saçmalık her yerde saçmalıktır. Özellikle devletimizin yani bizim kanalımızı, bunlar için kullanamazsınız. Böyle bir düzen olmaz. Böyle bir saygısızlık olmaz. Asla söylenildiği gibi bir şey de yok. Ayrıca borsaya kote, halka açık bir kurum için böyle rastgele ifadeler kullanamazsınız. Suç işlersiniz. Aylardır maaşlar ödenmiyor ne demek? Biz bir haciz sorunu yaşadık. Ama o dönemde dahi bu tür sorunlar yaşamadık. Asla FIFA'lık bir durumumuz olmadı. Neden böyle şeyler yazıyorlar ya da yapıyorlar? Bunu iyi niyetle anlatmak mümkün değil. Bu, fanatizmin ya da bazı yerlerden yapılan manipülasyonların sonucudur. Bunu asla iyi niyetle karşılayamam. TRT gibi saygın, değerli ve milli bir kuruluşumuzda bu tür düzenlerin varlığını sürdürmelerine de şiddetle karşıyım." ifadelerini kullandı.

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