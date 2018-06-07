Mustafa Cengiz: Fatih Terim Balotelli'yi adam eder

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, A Spor’a yaptığı açıklamada Mario Balotelli’nin transferi hakkında, “Balotelli menajerler tarafından bize önerildi” dedi. Cengiz, “Ancak disiplin sorunları var ve bu yüzden çekincelerimiz mevcut. Tabi tek sorun eğer disiplin ise Fatih Terim, Balotelli’yi adam eder” diye konuştu.

MARIO BALOTTELLI KİMDİR?

27 yaşındaki forvet oyuncusu futbol kariyerinde daha önce 3 sezon Inter forması giydikten sonra Premier Lig’de Manchester City’nin yolunu tuttu. Ada temsilcisinde de 3 sezon oynayan Balotelli, sırasıyla Milan, Liverpool ve son olarak da Nice’de oynadı. Balotelli, geride bıraktığımız sezonda Fransa Ligi’nde Nice formasıyla 38 maçta 26 gol kaydetti ve 2 de asiste imza attı. 15 sarı 1 de kırmızı kart gören Balotelli, İtalya Milli Takımı’nda ise 31 maçta 13 gol attı



