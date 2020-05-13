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Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.05.2020 08:46 | Son Güncelleme

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, ameliyat olan Mustafa Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat edilen kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün öğleden sonra başkanımız Mustafa Cengiz'i yönetim kurulu üyelerimizle hastanede ziyaret edip, sağlığı hakkında bilgi aldık. Kendisi son derece sağlıklı, normal odasında dinleniyor. Tekrar acil şifalar diliyorum.Galatasaray'ı çok güzel günler bekliyor" ifadelerini kullandı.


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