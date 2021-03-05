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Mustafa Cengiz, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasını istedi

05.03.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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Mustafa Cengiz, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasını istedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün TFF'nin Riva'daki tesislerinde katıldığı bir toplantı sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü. Cengiz çıkışta sert ifadeler kullandı.

Hakem kararlarının damga vurduğu maçta Ankaragücü'ne 2-1 kaybeden Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'den teknik direktör Fatih Terim'e, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'tan başkan yardımcısı Yusuf Günay'a ve futbolculara kadar herkes kaybedilen mücadelenin faturasını hakemlere çıkarmıştı..

Maç sonrası yapılan sert açıklamaların ardından dün de Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA toplantısı için gittiği Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile özel olarak bir araya geldi. İşte toplantıda konuşulanlar....

İSTİFA KARARI ÇIKTI!

Özdemir ile yüz yüze görüşen Cengiz, yaşadıkları mağduriyeti anlatıp sitem etti ve MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasını istedi."Hakem kararları bizim ve birçok kulübün canını yakıyor. Benzer pozisyonlara verilen farklı kararlar adalet duygusunu yaralıyor. Lütfen gereğini yap başkanım" diyen Cengiz, ardından TFF binasından ayrıldı.

Mustafa Cengiz, Riva dönüşü yaptıkları görüşme ile ilgili kısa bir açıklamada bulundu. "Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani" diyen Cengiz, "Her takım aleyhine hatalar yapılıyor ama Galatasaray aleyhine malum çevreler tarafından düzenli ve kasıtlı şekilde yapılıyor..Bunlar hata değil, planlı bir eylem gibi görünüyor. Bu böyle sürerse camia olarak tepkiler vereceğimizi söyledik. Endişelerimizi ve kaygılarımızı ilettik..Eğer kaos çıkarmak isteyenler olursa, onlarla kavga etmesini de çok iyi biliriz ama biz yarışın düzgün, dostça ve mertçe bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Bunu dile getirdik" ifadelerini kullandı.


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Mustafa Cengiz Galatasaray Futbol Kulübü
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