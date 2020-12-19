Mustafa Cengiz: Sahaya inmedik, etrafı yakmadık

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Karagümrük yenilgisi ve hakem kararları ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. İşte Cengiz'in açıklamaları...

"TOTALDE EN FAZLA ZARARI GÖRENİZ"

Yenilgiler daha uzun sürüyor, galibiyetlerin sevinci daha kısa sürüyor. Şunu söyleyebilirim Galatasaray başkanı olarak, bu sene hakemler formsuz. Sadece bizimle ilgili değil, rakiplerin maçında da öyle. Oynanan her maçta hakemler maçın önüne geçiyor, hakemler formsuz. Formsuzlukları neticede bize zarar veriyor. Özellikle geçen yıl totalde en fazla zararı hakem hatalarından gören takımız. Bunun böyle gitmesini istemiyoruz.

"HAKEMLER RAKİPLERE DE CESUR OLSUN"

TFF'yi uyarıyorum, lütfen ilgili kurullarını uyarsın, hakemler daha dikkatli olsun. Özellikle bize, teknik ekibimize çok rahat kart çıkıyor, biz aynı cesareti rakiplerimize de bekliyoruz. Eğer Galatasaraylı futbolcuya çok rahat kart veriyorsa, aynı pozisyonda rakiplere de vermeli. Hakem camiası, Türk futboluna el freni olmamalı, hakem camiası Türk futbolunun gerisine düşmemeli, tam tersine önderlik etmeli. İyi oynayanı, düzgün oynayanı, mertçe oynayanı, yere yatmayanı, vakit geçirmeyeni desteklemeli. Ölmüş gibi yattıktan sonra ayağa kalkanlar cezalandırılmalı.