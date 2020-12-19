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Mustafa Cengiz: Sahaya inmedik, etrafı yakmadık

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.12.2020 22:47 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hakem hatalarıyla ilgili konuştu ve TFF'ye mesaj yolladı. Cengiz ayrıca, rakiplere de göndermelerde bulundu. İşte Mustafa Cengiz'in sözleri...

Mustafa Cengiz: Sahaya inmedik, etrafı yakmadık

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Karagümrük yenilgisi ve hakem kararları ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. İşte Cengiz'in açıklamaları...

"TOTALDE EN FAZLA ZARARI GÖRENİZ"

Yenilgiler daha uzun sürüyor, galibiyetlerin sevinci daha kısa sürüyor. Şunu söyleyebilirim Galatasaray başkanı olarak, bu sene hakemler formsuz. Sadece bizimle ilgili değil, rakiplerin maçında da öyle. Oynanan her maçta hakemler maçın önüne geçiyor, hakemler formsuz. Formsuzlukları neticede bize zarar veriyor. Özellikle geçen yıl totalde en fazla zararı hakem hatalarından gören takımız. Bunun böyle gitmesini istemiyoruz.

"HAKEMLER RAKİPLERE DE CESUR OLSUN"

TFF'yi uyarıyorum, lütfen ilgili kurullarını uyarsın, hakemler daha dikkatli olsun. Özellikle bize, teknik ekibimize çok rahat kart çıkıyor, biz aynı cesareti rakiplerimize de bekliyoruz. Eğer Galatasaraylı futbolcuya çok rahat kart veriyorsa, aynı pozisyonda rakiplere de vermeli. Hakem camiası, Türk futboluna el freni olmamalı, hakem camiası Türk futbolunun gerisine düşmemeli, tam tersine önderlik etmeli. İyi oynayanı, düzgün oynayanı, mertçe oynayanı, yere yatmayanı, vakit geçirmeyeni desteklemeli. Ölmüş gibi yattıktan sonra ayağa kalkanlar cezalandırılmalı.

"SAHAYA İNMEDİK, ETRAFI YAKMADIK"

Seyircimizin olmaması da belki sonuçlarda etken ama biz yenildik, yenilgiyi de kabul etmek bir asalet gerektirir. Galatasaray taraftarı bu asalet içindedir. Biz en yüksek seyirci sayısına sahip olmamıza rağmen, bir gün sahaya inmedik, bir gün hakem kovalamadık, bir gün etrafı yakmadık. Galatasaray kültüründe yenilgiyi kabul etmek, özümsemek asaleti ve vakarı vardır, bu çok önemli. Ben kendimizi övmek anlamında söylemiyorum, bu realite.

"FORMSUZ HAKEMLERİ VERMEYİN"

TFF'ye ve ilgili kurullara rica ediyorum, lütfen formsuz hakemleri bizim maçlarımıza vermesinler. Biz yenilgiyi de kabul ederiz, yenenleri tebrik ediyorum. Galatasaray'ı yenmek kolay değil, kutluyorum.

"YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Taraftarımız emin olsun ki, Galatasaray adının olduğu her yerde Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayıdır ve inşallah sezon bittiğinde yine şampiyon olacağız. (Sporx)

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