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Mustafa Cengiz: UEFA, Euro 2024'ü futbol ülkesi olan Türkiye'ye vermeli

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.09.2018 12:45 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, "UEFA, 2024'ü futbol ülkesi olan Türkiye'ye vermeli" dedi.

Mustafa Cengiz: UEFA, Euro 2024'ü futbol ülkesi olan Türkiye'ye vermeli

27 Eylül'de açıklanacak EURO 2024 adaylık süreci için Mustafa Cengiz, "Futbolla yatıp kalkan bir ülke bu şampiyonayı hak ediyor. UEFA, 2024'ü futbol ülkesi olan Türkiye'ye vermeli" dedi.

Türkiye'nin futbolda büyük bir atılım içinde olduğunu UEFA ile yapılan toplantılarda da dile getirdiklerini belirten Galatasaray Başkanı Cengiz, "Bir ülkede, bir ulusta, herhangi uluslararası büyük şampiyonalar, buna olimpiyatlarda dahil, yapıldıktan sonra o şampiyonanın etkisiyle olumlu ivmeler yaşanıyor. Bu şampiyonanın alınması Fenerbahçe ya da Galatasaray için değil, ülkemiz için çok önemli. Ülkemizin futbolda gelişimi müthiş. Ligimiz giderek ilk 6 ligi zorlayacak düzeye geliyor. UEFA sıralamasında 30'lu sıralarda olsak da inşallah ilk 3 sıraya ulaşacağız. Biz sunumumuzda UEFA'ya Türkiye'nin sporda büyük bir sıçrama yapacağını anlattık. 33 binin üzerinde, UEFA standartlarına sahip yaklaşık 20 stadın inşa edildiğini veya inşa edilme sürecinde olduğunu anlattık. Yapılan 405 kapalı spor salonunu anlattık. Bunu yaklaşık her sunumumuzda da ifade ettik. Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu söyledik. Tabii ki her ülke bu tür turnuvaları almak ister. Rakip ülke Almanya da almak istiyor ama futbolun geleceği için söylüyorum; bu sözlerim UEFA'ya ulaşırsa, UEFA kararını sadece ülkelerin mevcut ekonomik durumlara göre değerlendirmemeli. Türkiye, futbola olan tutkusu, bağlılığı ve futbolla yatıp kalkan bir ülke olmasıyla bu şampiyonayı hak ediyor. UEFA, 2024'ü futbol ülkesi olan Türkiye'ye vermeli" ifadelerini kullandı.

EURO 2024'e ev sahipliği yapma hakkını elde edecek ülke, 27 Eylül'de UEFA'nın Nyon'daki merkezinde TSİ 15.45'te başlayacak törende açıklanacak.

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