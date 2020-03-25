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Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay'ın test sonuçları yarın belli olacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.03.2020 14:34 | Son Güncelleme

Galatasaray kulübünün sağlık sponsoru olan özel hastanede COVİD-19 testi yapılan sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in sonucu ne zaman çıkacak? Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs test sonuçları yarın belli olacağı açıklandı.

Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay'ın test sonuçları yarın belli olacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgına Galatasaray'da 2.Başkan Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim de yakalanmıştı. Bunun üzerine Galatasaray kulübü başkanı Mustafa Cengiz ile Yusuf Günay da tedbir amacı ile test yaptırma kararı almıştı.

Ulus'ta Galatasaray kulübünün sağlık sponsoru olan özel hastanede COVİD-19 testi yapılan sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in sonuçlarının yarın çıkacağı bilgisi kendisine iletildi. Ocak ayı sonunda operasyon geçiren Yusuf Günay'a ise bugün akşam saatlerinde test uygulanacağı ve sonucunun yarın çıkacağı öğrenildi.

(NTV)

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