Mustafa Cengiz: Yazımızı kışa çevirmeye çalıştılar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transferler için düzenlenen imza töreninde flaş bir açıklama yaptı. Cengiz, "Haziran ayında biz olmayabiliriz, öyle gözüküyor çünkü ibra etmeyecekler" dedi. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları; "Manavdan alır gibi, alıyoruz, satıyoruz; öyle söyleniyor ama böyle bir dünya yok! İhtiyaçlar sınırsızdır, kaynaklar kıttır! Ben her istediğimi alırsam diğer insanlara bir şey kalmaz. Bunun için cennet vardır, cennette tüm ihtiyaçlar karşılanır, sınırsızdır. Millet gırgır geçiyor ama illa Pera doğumlu mu olmak lazım. Ben Antepliyim, bununla da gurur duyarım. Ülkemden onur duyuyorum! Galatasaraylı olduğum gibi Antepli olmaktan da onur duyuyorum." "Sevgili Neşet Ertaş'ın dediği gibi; 'Yazımızı, kışa çevirmeye çalıştılar' Mağlup olmak da bunu kabul etmek de bir onurdur. 21 yıldır Kadıköy'de kazanamadık. VAR geldiğinden beri mağlup olmuyoruz. Hakem maça etki etti deniyor. Yav hadi kale arkası kamerasını kabul etti golünüzü verdi. Maç kaç kaç oldu 1-1. E bizim penaltı var? Verilmeyen kırmızı kartlar var? 4 tane sonuca etki eden karar var bizim aleyhimize. Yav Allah aşkına yapmayın ya."

"ÇOK KIRILDIM, BENİM ÜSTÜMÜ KİMSE ARAYAMAZ" "Ben stada girerken hep beraber girdik, statta bizim üstümüzü aramadı, dur giremezsiniz diye bir şey olmadı, sadece oradaki görevli bir acemilik yaptı ve listeye bakılmasını istedi, 29 kişi listeye baktık. Çok kırıldım. Benim üstümü kimse arayamaz arkadaşlar. Devlete karşı geldiğimden değil. Oradaki görevli kim benim üstümü arıyor? 29 kişi girdik, bu 29 kişiden de rahatsız oldular. Gittik, yendik." "Biz dedikodular duyduk. Sağlık çalışanı adı altında seyirci sokulacakmış diye duyduk. Valiliğe yazı yazdık. Stat ana baba günü gibiydi. Kapıda onlarca araba, yüzlerce insan bekliyor. Bu adamlar sağlık çalışanı mı dedim. Kovidin kahramanları hangi takımı tutarsa tutsun başımın tacı. Girenler çok ağır tezahüratlar yaptılar. Sayın Fatih Terim'e ismen ve Galatasaray'a küfürler ettiler." FATİH TERİM'İN SÖZLEŞMESİ "Opsiyonu koydurtan Fatih hocamız; 2+3! Biz Haziran'da olmayabiliriz, öyle de gözüküyor. Bunun ibra ile de bir alakasız yok! Ben insan olmayana, ağzı şer olana cevap bile vermem. Bir takım kurul başkanları var, bunlar yapıyor. Ben başkan olduğum gün Fatih hocamız beni aradı ve 'Başkanım hemen görevi bırakabilirim' dedi, 'asla' dedim. Hocaya zaten oraya getirenlerden biri de benim. Hocam sözleşmesine kendisi 2+3'ü koydu, öyle değerli bir adamdır, öyle asildir. Fatih Terim biz yönetimde olursak zaten bizimle devam edecek"