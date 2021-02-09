SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mustafa Cengiz: Yazımızı kışa çevirmeye çalıştılar

Mustafa Cengiz: Yazımızı kışa çevirmeye çalıştılar

09.02.2021 15:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ara transfer döneminde kadrosuna kattı isimler için toplu imza töreni düzenledi. Başkan Mustafa Cengiz gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transferler için düzenlenen imza töreninde flaş bir açıklama yaptı. Cengiz, "Haziran ayında biz olmayabiliriz, öyle gözüküyor çünkü ibra etmeyecekler" dedi.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları;

"Manavdan alır gibi, alıyoruz, satıyoruz; öyle söyleniyor ama böyle bir dünya yok! İhtiyaçlar sınırsızdır, kaynaklar kıttır! Ben her istediğimi alırsam diğer insanlara bir şey kalmaz. Bunun için cennet vardır, cennette tüm ihtiyaçlar karşılanır, sınırsızdır. Millet gırgır geçiyor ama illa Pera doğumlu mu olmak lazım. Ben Antepliyim, bununla da gurur duyarım. Ülkemden onur duyuyorum! Galatasaraylı olduğum gibi Antepli olmaktan da onur duyuyorum."

"Sevgili Neşet Ertaş'ın dediği gibi; 'Yazımızı, kışa çevirmeye çalıştılar' Mağlup olmak da bunu kabul etmek de bir onurdur. 21 yıldır Kadıköy'de kazanamadık. VAR geldiğinden beri mağlup olmuyoruz. Hakem maça etki etti deniyor. Yav hadi kale arkası kamerasını kabul etti golünüzü verdi. Maç kaç kaç oldu 1-1. E bizim penaltı var? Verilmeyen kırmızı kartlar var? 4 tane sonuca etki eden karar var bizim aleyhimize. Yav Allah aşkına yapmayın ya."

"ÇOK KIRILDIM, BENİM ÜSTÜMÜ KİMSE ARAYAMAZ"

"Ben stada girerken hep beraber girdik, statta bizim üstümüzü aramadı, dur giremezsiniz diye bir şey olmadı, sadece oradaki görevli bir acemilik yaptı ve listeye bakılmasını istedi, 29 kişi listeye baktık. Çok kırıldım. Benim üstümü kimse arayamaz arkadaşlar. Devlete karşı geldiğimden değil. Oradaki görevli kim benim üstümü arıyor? 29 kişi girdik, bu 29 kişiden de rahatsız oldular. Gittik, yendik."

"Biz dedikodular duyduk. Sağlık çalışanı adı altında seyirci sokulacakmış diye duyduk. Valiliğe yazı yazdık. Stat ana baba günü gibiydi. Kapıda onlarca araba, yüzlerce insan bekliyor. Bu adamlar sağlık çalışanı mı dedim. Kovidin kahramanları hangi takımı tutarsa tutsun başımın tacı. Girenler çok ağır tezahüratlar yaptılar. Sayın Fatih Terim'e ismen ve Galatasaray'a küfürler ettiler."

FATİH TERİM'İN SÖZLEŞMESİ

"Opsiyonu koydurtan Fatih hocamız; 2+3! Biz Haziran'da olmayabiliriz, öyle de gözüküyor. Bunun ibra ile de bir alakasız yok! Ben insan olmayana, ağzı şer olana cevap bile vermem. Bir takım kurul başkanları var, bunlar yapıyor. Ben başkan olduğum gün Fatih hocamız beni aradı ve 'Başkanım hemen görevi bırakabilirim' dedi, 'asla' dedim. Hocaya zaten oraya getirenlerden biri de benim. Hocam sözleşmesine kendisi 2+3'ü koydu, öyle değerli bir adamdır, öyle asildir. Fatih Terim biz yönetimde olursak zaten bizimle devam edecek"

HARCAMA LİMİTLERİ KONUSU VE AHMET NUR ÇEBİ'YE CEVAP

"Limitleri açıklayın dedim ama mahremiyetten dolayı açıklayamayız dediler. Ben de bunun üstüne kendi limitimizi açıkladım. Bizim limitimiz belliydi , transferleri KAP’a açıkladık. Siz KAP’a bildirmiyorsunuz, bildirdikleriniz de bana pek inandırıcı gelmiyor. Çifte imzalar atılıyor. Bir oyuncuya nasıl 3 milyon euro veriyorsunuz? Beşiktaş açıklama yayınlıyor ama kime tepki duyduklarını söylemiyorlar. Bensem beni söyle ama alttan oynuyorsun. Poker falan oynamam, kumar bilmem de deyimleri bilirim. Bütün bir sezon açıklansın, bir takım transferler nasıl olmuş görelim. Sadece kendin için değil, kimse için taş üstünde taş bırakmayacaksın. Ahmet Nur Çebi orada çok yorulucak, ben dedim ''Bizi profesyoneller temsil etsin'' onu da kabul etmediler. Sayın bakanla, valiyle, TFF Başkanıyla da görüştük. Kesinlikle sevgili Spor Bakanımızın bu konuyla en ufak dahli yok. Bakan daha önce müdahale etti ve edilen küfürler sırasında da bakanımız orada değildi."

ŞİFRE 1907 İDDİASI

"Nihat Özdemir'e sordum. Çalışana izin verildi mi, dedim. 'Hayır öyle bir şey yok.' dedi. Bence sözlü olarak 150 kişiye izin verildi fakat bu sayı 1500 kişi oldu. Şifre 1907 diye söyleyip, herkesi stadyuma sokmak hiç hoş olmadı..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
Mustafa Muhammet'ten flaş F.Bahçe açıklamasıMustafa Muhammet'ten flaş F.Bahçe açıklaması
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

G.Saray'dan gece yarısı transfer bombası

G.Saray'dan gece yarısı transfer bombası

Mert Hakan ve Serdar F.Bahçe futbolcusu değil

Mert Hakan ve Serdar F.Bahçe futbolcusu değil

Böyle bir korner taktiği daha önce görmediniz!

Böyle bir korner taktiği daha önce görmediniz!

Olay gönderme!

Olay gönderme!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Maç bitti, ortalık karıştı!

Maç bitti, ortalık karıştı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü!

Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü!

Maçta ortalık karıştı! Hakeme isyan etti!

Maçta ortalık karıştı! Hakeme isyan etti!

Fenerbahçe'ye büyük şok! Rıdvan Dilmen açıkladı

Fenerbahçe'ye büyük şok! Rıdvan Dilmen açıkladı

Diğer Haberler

Mustafa Cengiz: Yazımızı kışa çevirmeye çalıştılar

Yazımızı kışa çevirmeye çalıştılar

Galatasaray 5 yeni transferi için imza töreni düzenledi

Mustafa Muhammet'ten flaş F.Bahçe açıklaması

Galatasaray Marcao'nun fiyatını belirledi

Galatasaray Marcao'nun fiyatını belirledi

Galatasaray, geçen sezonun rövanşını istiyor!

Galatasaray, geçen sezonun rövanşını istiyor!

Galatasaray Mustafa Muhammed ve Henry Onyekuru'nun bonservisini alacak

G.Saray'dan derbi sonrası flaş karar

Ryan Donk, Fatih Terim'in vazgeçilmezi oldu

Fatih Terim'in vazgeçilmezi oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.