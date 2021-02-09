Mustafa Cengiz: Yazımızı kışa çevirmeye çalıştılar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transferler için düzenlenen imza töreninde flaş bir açıklama yaptı. Cengiz, "Haziran ayında biz olmayabiliriz, öyle gözüküyor çünkü ibra etmeyecekler" dedi.
İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları;
"Manavdan alır gibi, alıyoruz, satıyoruz; öyle söyleniyor ama böyle bir dünya yok! İhtiyaçlar sınırsızdır, kaynaklar kıttır! Ben her istediğimi alırsam diğer insanlara bir şey kalmaz. Bunun için cennet vardır, cennette tüm ihtiyaçlar karşılanır, sınırsızdır. Millet gırgır geçiyor ama illa Pera doğumlu mu olmak lazım. Ben Antepliyim, bununla da gurur duyarım. Ülkemden onur duyuyorum! Galatasaraylı olduğum gibi Antepli olmaktan da onur duyuyorum."
"Sevgili Neşet Ertaş'ın dediği gibi; 'Yazımızı, kışa çevirmeye çalıştılar' Mağlup olmak da bunu kabul etmek de bir onurdur. 21 yıldır Kadıköy'de kazanamadık. VAR geldiğinden beri mağlup olmuyoruz. Hakem maça etki etti deniyor. Yav hadi kale arkası kamerasını kabul etti golünüzü verdi. Maç kaç kaç oldu 1-1. E bizim penaltı var? Verilmeyen kırmızı kartlar var? 4 tane sonuca etki eden karar var bizim aleyhimize. Yav Allah aşkına yapmayın ya."
"Ben stada girerken hep beraber girdik, statta bizim üstümüzü aramadı, dur giremezsiniz diye bir şey olmadı, sadece oradaki görevli bir acemilik yaptı ve listeye bakılmasını istedi, 29 kişi listeye baktık. Çok kırıldım. Benim üstümü kimse arayamaz arkadaşlar. Devlete karşı geldiğimden değil. Oradaki görevli kim benim üstümü arıyor? 29 kişi girdik, bu 29 kişiden de rahatsız oldular. Gittik, yendik."
"Biz dedikodular duyduk. Sağlık çalışanı adı altında seyirci sokulacakmış diye duyduk. Valiliğe yazı yazdık. Stat ana baba günü gibiydi. Kapıda onlarca araba, yüzlerce insan bekliyor. Bu adamlar sağlık çalışanı mı dedim. Kovidin kahramanları hangi takımı tutarsa tutsun başımın tacı. Girenler çok ağır tezahüratlar yaptılar. Sayın Fatih Terim'e ismen ve Galatasaray'a küfürler ettiler."
"Opsiyonu koydurtan Fatih hocamız; 2+3! Biz Haziran'da olmayabiliriz, öyle de gözüküyor. Bunun ibra ile de bir alakasız yok! Ben insan olmayana, ağzı şer olana cevap bile vermem. Bir takım kurul başkanları var, bunlar yapıyor. Ben başkan olduğum gün Fatih hocamız beni aradı ve 'Başkanım hemen görevi bırakabilirim' dedi, 'asla' dedim. Hocaya zaten oraya getirenlerden biri de benim. Hocam sözleşmesine kendisi 2+3'ü koydu, öyle değerli bir adamdır, öyle asildir. Fatih Terim biz yönetimde olursak zaten bizimle devam edecek"
"Limitleri açıklayın dedim ama mahremiyetten dolayı açıklayamayız dediler. Ben de bunun üstüne kendi limitimizi açıkladım. Bizim limitimiz belliydi , transferleri KAP’a açıkladık. Siz KAP’a bildirmiyorsunuz, bildirdikleriniz de bana pek inandırıcı gelmiyor. Çifte imzalar atılıyor. Bir oyuncuya nasıl 3 milyon euro veriyorsunuz? Beşiktaş açıklama yayınlıyor ama kime tepki duyduklarını söylemiyorlar. Bensem beni söyle ama alttan oynuyorsun. Poker falan oynamam, kumar bilmem de deyimleri bilirim. Bütün bir sezon açıklansın, bir takım transferler nasıl olmuş görelim. Sadece kendin için değil, kimse için taş üstünde taş bırakmayacaksın. Ahmet Nur Çebi orada çok yorulucak, ben dedim ''Bizi profesyoneller temsil etsin'' onu da kabul etmediler. Sayın bakanla, valiyle, TFF Başkanıyla da görüştük. Kesinlikle sevgili Spor Bakanımızın bu konuyla en ufak dahli yok. Bakan daha önce müdahale etti ve edilen küfürler sırasında da bakanımız orada değildi."
"Nihat Özdemir'e sordum. Çalışana izin verildi mi, dedim. 'Hayır öyle bir şey yok.' dedi. Bence sözlü olarak 150 kişiye izin verildi fakat bu sayı 1500 kişi oldu. Şifre 1907 diye söyleyip, herkesi stadyuma sokmak hiç hoş olmadı..."
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