Mustafa Çulcu derbinin hakemine isyan etti: "Ozan Ergün kronizm ile öne çıkıyor! Yanlış atama..."

Mustafa Çulcu, son dönemde lig ve kupa maçlarında yapılan görevlendirmelerin tartışma yarattığını ifade ederek bazı hakemlerin performansları nedeniyle önemli maçlar için düşünülmediğini söyledi.

Çulcu’ya göre Ozan Ergün’ün kısa süre önce Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmayı yönetmesi de derbi ataması açısından soru işareti oluşturdu.

"BU ATAMA NE PRENSİPLERE NE DE TEMAYÜLLERE UYMAZ"

Sabah gazetesine konuşan Mustafa Çulcu, derbiye aday bir hakemin dört gün önce kupa maçında görev almasının uluslararası atama prensipleriyle örtüşmediğini savundu. Çulcu, bu durumun futbol dünyasında kabul edilen genel uygulamalarla uyuşmadığını dile getirdi. İşte sözleri...

"Son hafta oynanan lig ve kupa maçlarında yapılan görevlendirmeler, saha ve VAR'da kötü performanslar bazı aday isimleri devre dışı bıraktı. Ozan Ergün ise salı günü Başakşehir-Trabzonspor kupa maçını yönetti. Derbiye düşünülen bir hakemin 4 gün önce kupada böyle bir karşılaşmaya atanması ne evrensel atama prensiplerine ne temayüllere ne de VeTAS'a uymaz. Sadece bizim futbol kültürümüze özgü uyar."

"KRONİZM İLE ÖNE ÇIKIYOR!" FENERBAHÇE-TRABZONSPOR DERBİSİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ...

Ozan Ergün’ün son dönemdeki performansını da değerlendiren Çulcu, özellikle faul ve kart kararlarında sorunlar yaşadığını öne sürdü. Son maçlarda verdiği bazı kararların hakemlik kalitesinin sorgulanmasına neden olduğunu ifade eden Çulcu, Trabzonspor’un golünün iptal edildiği bir pozisyonu da örnek gösterdi.

"Ozan Ergün, son dönemde kronizm ile öne çıkan bir hakem. 12. kural faul ve fena hareketlerde ve de kart tasarruflarında sıkıntıları var. Sadece son maçında faul bile olmayan bir pozisyonda Nwakaeme'ye gösterdiği sarı kart bile onun futbol bilgisi hakemlik kalitesini sorgulamamıza yeter de artar! Hele ki Fenerbahçe- Trabzonspor maçında Onuachu'nun attığı gol öncesi Skriniar ile mücadelesine faul diyerek golü iptal etmesi hakemlik seviyesini gösteriyor."

"O ZAMAN KİMSE BAĞIRMAYACAK!"

"Derbiler zordur, bu derbi çok önemli olduğu için çok daha zor olacaktır. Bu müsabakaları yönetmeyenler maçta onları nelerin beklediğini bilemezler. Haaa.... Şunu da diyebilirsiniz sadece son hafta Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan, Kadir Sağlam'ın yaptıklarını gördükten sonra Ozan Ergün de yapsa ne olur? O zaman kimse bağırmayacak... Oyunun senaryosunu sahada oynayanların yazdığı hakemlerin etki etmediği bir karşılaşma olması dileğiyle..."