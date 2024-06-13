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Mustafa Denizli'den EURO 2024 için Türkiye tahmini! ''Finale kadar gidebiliriz''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.06.2024 12:42
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Almanya’da 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi Mustafa Denizli'den flaş bir tahmin geldi. Türkiye'nin turnuvadaki konumu hakkında Onedio'dan Deniz Şen'e konuşan Mustafa Denizli, final oynayabileceğimizi ifade etti.

Mustafa Denizli'den EURO 2024 için Türkiye tahmini! ''Finale kadar gidebiliriz''

Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, yarın oynanacak Almanya - İskoçya mücadelesiyle başlayacak. 10 şehirde düzenlenecek şampiyonaya; Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak. 24 takımın mücadele edeceği turnuvada toplamda 51 karşılaşma oynanacak. 31 gün sürecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), 14 Temmuz'daki final maçıyla da sona erecek.

MUSTAFA DENİZLİ'DEN TÜRKİYE TAHMİNİ

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Onedio'ya konuşan Mustafa Denizli, ''Turnuvanın havası, başlangıcı, gidişatı öngörülemez ama neticede geldiğimiz durumda millî takımımızın grubu ve rakipleri belli. İlk etapta biz ve Portekiz’in ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Sadece daha evvel oynadığımız birçok hazırlık maçı gösterdi ki gol yollarında biraz sıkıntı yaşayabiliriz'' dedi.

"YOLUN SONUNA KADAR GİTME İMKÂNI GÖSTEREN BİR POTANSİYEL"

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Türkiye'nin final oynayabilme potansiyeli olduğunu vurgulayan Denizli, ''Bu takım 2000’de çeyrek, 2008’de yarı final oynadı. 2002’de de yarı finaldeydik. Şu andaki millî takım oyuncularının potansiyeli gidebileceği yolun sonuna kadar gitme imkânı gösteren bir potansiyel." açıklamasını yaptı.

İŞTE MUSTAFA DENİZLİ'NİN ONEDİO'YA YAPTIĞI TÜM AÇIKLAMALAR...

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