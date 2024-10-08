Mustafa Denizli'den Fatih Terim'e övgü dolu sözler! "Fatih Terim'in anlattıkları ders olarak okutulur"

Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli, İzmir Spor Zirvesi'nde buluştu.

"DERS OLARAK OKUTULUR"

Fatih Terim'in yaptığı birçok açıklamaya katıldığını söyleyen Mustafa Denizli, "Fatih hocanın anlattıkları ders olarak okutulur. O kadar haklı konuşuyor." dedi.

FATİH TERİM'DEN NEZAKET ÖRNEĞİ

Fatih Terim, Mustafa Denizli'nin bu övgüsü üzerine, "Hocam övme, ben utanırım biliyorsun..." diyerek büyük bir nezaket örneği gösterdi.

"BENİM İÇİN AVRUPA DAHA ÖNEMLİ"

Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Kendi ülkemizde oynadığımız futbolla, Avrupa'daki rakiplerimiz arasında fark çok açık. Yıllardır bunu aşmak için çok çaba sarf ettik, kolay da olmadı. Orasını ayrı bir yer olarak kabul etmek lazım. O yüzden daha fazla konsantre, daha fazla dikkat gereken mecra Avrupa. Biz burada kendi içimizde yaptığımız yenilikleri çok beğenirken, onlar da durmuyor. Dolayısıyla akıl ile ekonomiyi çok iyi birleştirmek lazım. Bir transfer politikasını Avrupa için yapıyorsanız, herhangi bir baskı altında kalmadan takımınıza uygun davranmanız gerekiyor. Zaman zaman Avrupa'da hepimize sürpriz sonuç olmuştur, bunlar olacaktır da. Futbolda kimse durmuyor, herkes bir yere gidiyor. Her takım, her takımı yenebilir. Arada bir sürpriz sonuçlara hiçbir itirazım yok ama Avrupa da, Türkiye'deki gibi istikrar bekler. İstikrar yakalamanız lazım. Benim hayatım boyunca verdiğim tüm cevaplarda, Avrupa'nın önde olduğunu, Avrupa'daki başarının Türkiye'den daha önemli olduğunu ifade etmişimdir." açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE'DE SÜREKLİ OYNUYORUZ"

Terim, "Türkiye'de zaten sürekli oynuyoruz. "Finale gelmek önemli, gelmişken, kupayı da alalım" demiştim. Sonuçta kazananlar hatırlanıyor, oraya doğru oynamak lazım. Sonuçta kimse final oynayana bir şey vermiyor. Böyle bakmak lazım. Kendi kişisel fikrim, Avrupa'yı Türkiye'den daha fazla önemsiyorum." diye konuştu.