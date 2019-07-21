Mustafa Denizli'nin takımı Traktör, Rizespor karşısında galip

Çaykur Rizespor, ilk hazırlık maçına Gökhan, Morozıuk, Abarhoun, Talbi, Dario, Oğuz Kağan, Vetrih, Oğulcan, Samudio, Mustafa, El Kabir ilk 11'i ile başladı. Traktör, 8'inci dakikada Iman Salimi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca İran ekibi devreyi 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca Rizespor, ilk hazırlık maçından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Erzurum kampını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan yeşil-mavilliler, 24 Temmuz’da Bolu’da ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

