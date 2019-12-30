Mustafa Denizli: Trabzonspor ile görüşmedim

Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yolların ayrılacak olması yönündeki iddiaların ardından başkan Ahmet Ağaoğlu'nun teknik direktör Mustafa Denizli ile görüştüğü öne sürüldü. Bu iddiaya TRT Spor'da canlı yayında cevap veren Mustafa Deniz, böyle bir şeyin olmadığını duyurdu. Denizli ayrıca Trabzonspor'dan teklif alması halinde bile kabul etmeyeceğini belirtti.
Mustafa Denizli, Trabzonspor ile görüşmediğini net bir şekilde açıklarken "Çok net bir şekilde bir şey söyleyeyim. Tüm Türkiye ve Trabzonspor taraftarı dinlesin. 30 yıllık antrenörlük hayatımda hiçbir kulüple hiçbir başkanla başında hoca varken görüşme yapmadım. Trabzonspor'dan geçtiğimiz dönemlerde teklif aldım, defalarca diyebilirim ama kısmet olmadı. Trabzon, bir teknik adamın çalışmak istediği kulüplerden, şehirlerden biridir. Sporculuğumda ve teknik adamlığımda hep sıcak ilişkilerde oldum Trabzonspor'la. Ünal Karaman ayrılırsa böyle bir ortamda, Trabzonspor'dan teklif almam çok şerefli bir teklif olur ama çalışmam mümkün değildir. Asla ve asla Ahmet Bey ile görüşmem olmadı. Hele hele Ünal gibi çok sevgili bir kardeşimin olduğu yerde görüşmem söz konusu değil. Böyle bir ortamda Trabzonspor bana onurlu bir teklif yaparsa böyle bir ortamda görev yapmam mümkün değildir. Ben hayatım boyu böyle bir ortamın içinde hiç olmadım. Bundan sadece ve sadece üzüntü duydum" ifadelerini kullandı.
Açıklamalarına devam eden Mustafa Denizli, "Bana deseler ki şu an hayatında ne olabilir, en son olabilecek şey Trabzonspor'la adımın anılmasıdır. Bazen telefonumu kapatıyorum, demek ki doğru diyorlar, telefonumu bugün kapatmadım, onlarca kişiye, ajansa ve TV'ye durumu anlatmak zorunda kaldım. Hayatım boyunca böyle bir ortamın içinde olmadım ve olmayacağım. Buna çok üzüldüm. Benim kişilik olarak hangi yapıda olduğumu biliyorsunuz. Elim ayağım kesildi, her tarafımdan terler boşaldı. Ünal gibi çok sevdiğim, işleri de kulübün durumu itibarıyla iyiye giden böyle bir şeyde benim adımı geçmesi bana yapılabilecek en büyük haksızlık. Hayatımda böyle bir çalışma içinde olmadım. Bundan sonra da olmam mümkün değil. Trabzonspor yönetiminin böyle bir düşüncesi varsa teşekkür ederim, görüşmem olmadı. Daha önceleri görüştüğüm Trabzonsporlu yöneticiler oldu ama bugün böyle bir şey söz konusu değil. Beni tanıyanlar biliyor ama tanımayanlar için söylüyorum, böyle bir şeyin olmasının imkanı yok. Tüm Türkiye'ye ifade ediyorum" dedi.
70 yaşındaki deneyimli teknik adam "Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman çok zor dönemde görev aldı. Çok başarılı bir yönetim ve teknik ekip oldular, daha da iyi olacaklar. Ben Trabzonlu değilim ama arzum bu şekildedir, inşallah da devam ederler. Her teknik adam problem yaşar yönetim ama yollar ayrılmaz" diyerek sözlerini noktaladı.
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