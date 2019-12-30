Mustafa Denizli: Trabzonspor ile görüşmedim

Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yolların ayrılacak olması yönündeki iddiaların ardından başkan Ahmet Ağaoğlu'nun teknik direktör Mustafa Denizli ile görüştüğü öne sürüldü. Bu iddiaya TRT Spor'da canlı yayında cevap veren Mustafa Deniz, böyle bir şeyin olmadığını duyurdu. Denizli ayrıca Trabzonspor'dan teklif alması halinde bile kabul etmeyeceğini belirtti.

"TEKLİF ALMADIM, KABUL ETMEM"

Mustafa Denizli, Trabzonspor ile görüşmediğini net bir şekilde açıklarken "Çok net bir şekilde bir şey söyleyeyim. Tüm Türkiye ve Trabzonspor taraftarı dinlesin. 30 yıllık antrenörlük hayatımda hiçbir kulüple hiçbir başkanla başında hoca varken görüşme yapmadım. Trabzonspor'dan geçtiğimiz dönemlerde teklif aldım, defalarca diyebilirim ama kısmet olmadı. Trabzon, bir teknik adamın çalışmak istediği kulüplerden, şehirlerden biridir. Sporculuğumda ve teknik adamlığımda hep sıcak ilişkilerde oldum Trabzonspor'la. Ünal Karaman ayrılırsa böyle bir ortamda, Trabzonspor'dan teklif almam çok şerefli bir teklif olur ama çalışmam mümkün değildir. Asla ve asla Ahmet Bey ile görüşmem olmadı. Hele hele Ünal gibi çok sevgili bir kardeşimin olduğu yerde görüşmem söz konusu değil. Böyle bir ortamda Trabzonspor bana onurlu bir teklif yaparsa böyle bir ortamda görev yapmam mümkün değildir. Ben hayatım boyu böyle bir ortamın içinde hiç olmadım. Bundan sadece ve sadece üzüntü duydum" ifadelerini kullandı.