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  4. Mustafa Kaplan: Rakibimizle puan puana olmak istiyorduk

Mustafa Kaplan: Rakibimizle puan puana olmak istiyorduk

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 17.01.2020 23:10 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 18. haftasında Konyaspor’a 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü’nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "15 puan yaparak rakibimizle puan puana olmak istiyorduk" dedi.

Mustafa Kaplan: Rakibimizle puan puana olmak istiyorduk

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "0-0 bitecek maçta 95’te yediğimiz golle mağlup olduk. Üretkenliğimiz yoktu. Özellikle 3. bölgede belki de girdiğimiz pozisyon bile yoktu. Rakibimiz kaçırdığı pozisyonlar var. Son dakikada buldukları gol ile mağlup olduk. Üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. 15 puan yaparak rakibimizle puan puana olmak istiyorduk. Taraftarımızı ve camiamızı üzdük. Kazanmamız gereken maçı kaybettik. Bizim için iyi olmadı diye düşünüyorum. Belki golü yemesek 1 puan alacaktık. Ama son dakikada yediğimiz gol ile mağlup olduk. Bundan dolayıda son derece üzgünüz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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mustafa kaplan mke ankaragücü Spor Toto Süper Lig konyaspor

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