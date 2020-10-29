Mustafa Kemal Atatürk en çok hangi yemekleri severdi? Atatürk’ün sevdiği yemekler nelerdir?

Kalabalık sofraları ve yemekli toplantıları seven Mustafa Kemal’in yemek alışkanlıkları da merak ediliyor. Sofraya oldukça özen gösteren Mustafa Kemal’in öğünlerinde genellikle hafif ve midesini yormayan yiyecekleri tercih ettiği biliniyor. Peki Mustafa Kemal Atatürk en çok hangi yemekleri severdi? İşte detaylar...

ASKERLİK YILLARININ EN BÜYÜK ALIŞKANLIĞI: KURU FASULYE-PİLAV

Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği yemeklerin başında Türk mutfağının klasiği kuru fasulye-pilav geliyor. Mustafa Kemal’in aşçısı Halit Atay, Mustafa Kemal’in öğrencilik yıllarından bu yemeğe alıştığını ve yemek yeme saatleri net olmadığı için evde mutlaka 24 saat kuru fasulye bulunduğunu belirtmiştir. Atatürk kuru fasulye için ‘yağlı fasulye’ demeyi tercih ederdi.

KAHVALTININ DEMİRBAŞI: PEYNİRLİ OMLET

Mustafa Kemal’in aşçısı Halit Atay’ın verdiği bilgiye göre Mustafa Kemal Atatürk geceleri acıktığında peynirli omlet tercih ediyordu. Atatürk, kahvaltılık tercihini de peynirli omletten yana kullanıyormuş.

SELANİK USULÜ ISPANAKLI BÖREK

1881 yılında Selanik’te doğan Mustafa Kemal Atatürk’e çocukluğunu hatırlatan en önemli lezzetlerden biri ise Selanik usulü ıspanaklı börektir. Özellikle Atatürk annesi Zübeyde Hanım’ın yaptığı böreği çok severdi.