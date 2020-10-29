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Mustafa Kemal Atatürk en çok hangi yemekleri severdi? Atatürk’ün sevdiği yemekler nelerdir?

Seray Üstün Seray Üstün 29.10.2020 10:20 | Son Güncelleme:
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Mustafa Kemal Atatürk en çok hangi yemekleri severdi? Atatürk’ün sevdiği yemekler nelerdir?

Bugün günlerden 29 Ekim... Cumhuriyet’in 97. yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk büyük bir saygıyla anılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ü bir kez daha hatırlıyoruz... En çok hangi yemekleri severdi? En çok hangi yemeği tatmak istemişti? İşte Atatürk'ün en sevdiği yemekler ve son dileği...

Kalabalık sofraları ve yemekli toplantıları seven Mustafa Kemal’in yemek alışkanlıkları da merak ediliyor. Sofraya oldukça özen gösteren Mustafa Kemal’in öğünlerinde genellikle hafif ve midesini yormayan yiyecekleri tercih ettiği biliniyor. Peki Mustafa Kemal Atatürk en çok hangi yemekleri severdi? İşte detaylar...

ASKERLİK YILLARININ EN BÜYÜK ALIŞKANLIĞI: KURU FASULYE-PİLAV

Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği yemeklerin başında Türk mutfağının klasiği kuru fasulye-pilav geliyor. Mustafa Kemal’in aşçısı Halit Atay, Mustafa Kemal’in öğrencilik yıllarından bu yemeğe alıştığını ve yemek yeme saatleri net olmadığı için evde mutlaka 24 saat kuru fasulye bulunduğunu belirtmiştir. Atatürk kuru fasulye için ‘yağlı fasulye’ demeyi tercih ederdi.

KAHVALTININ DEMİRBAŞI: PEYNİRLİ OMLET

Mustafa Kemal’in aşçısı Halit Atay’ın verdiği bilgiye göre Mustafa Kemal Atatürk geceleri acıktığında peynirli omlet tercih ediyordu. Atatürk, kahvaltılık tercihini de peynirli omletten yana kullanıyormuş.

SELANİK USULÜ ISPANAKLI BÖREK

1881 yılında Selanik’te doğan Mustafa Kemal Atatürk’e çocukluğunu hatırlatan en önemli lezzetlerden biri ise Selanik usulü ıspanaklı börektir. Özellikle Atatürk annesi Zübeyde Hanım’ın yaptığı böreği çok severdi.

MUSTAFA KEMAL

TOPLANTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ: FAVA

Toplantılarını kalabalık ve yemekli olarak gerçekleştirmeyi tercih eden Atatürk rakı içmeyi çok seviyordu. Bu nedenle genellikle rakılı toplantı sofralarında fava olmasını istiyormuş.

ÇOK SEVİLMEYEN BİR LEZZET: ETLİ BAMYA

Bamya yemeği herkesin çok sevdiği bir lezzet olmamasına rağmen, Mustafa Kemal Atatürk akşam menüsünde etli bamyaya yer verirdi. Atatürk etli bamya yemeğini yoğurt ile birlikte tüketmeyi tercih ederdi.

TÜRK MUTFAĞININ KLASİĞİ: KARNIYARIK

Kuru fasulyenin ardından Atatürk’ün bir diğer favori yemeği ise karnıyarık olarak biliniyor. Türk mutfağının kült lezzetleri arasında yer alan karnıyarığın yanında Mustafa Kemal, sade pirinç pilavını yiyordu.

MUSTAFA KEMAL2

TATLI OLARAK: İRMİK HELVASI

Tatlı yemekle pek arası olmayan Mustafa Kemal’in en çok irmik helvasını sevdiği söylenir. Mustafa Kemal Atatürk tatlı tüketmeyi ise genellikle akşam yemeklerinin ortasında tercih ederdi.

AVRUPA’DAN GELEN LEZZET: KUŞKONMAZ

Avrupa seyahati sırasında kuşkonmazla tanışan Mustafa Kemal Atatürk yetiştirmeye karar verir. Kuşkonmaz tohumunu alarak Yalova Devlet Çiftliği’nde yetiştiren Mustafa Kemal, kuşkonmazı en çok haşlanmış olarak seviyordu.

MUSTAFA KEMAL TÜRK KAHVESİ

GÜN İÇİNDEKİ ALIŞKANLIKLARI

Mustafa Kemal Atatürk’ün bir diğer alışkanlığı ise Türk kahvesiydi. Ulu Önder, günde 10 fincana kadar orta şekerli Türk kahvesi içerdi. Ana öğünlerin dışında karnı acıktığında ise kavun, kavrulmuş tuzlu leblebi ve fıstık atışmayı tercih ederdi.

SON DİLEĞİ

"Atatürk'ün en sevdiği yemek enginar" ise sadece bir söylentiden ibaret. Çünkü Mustafa Kemal hiç enginar yememiş. Hastalığının son zamanlarında yaverinden enginar ister ama ne yazık ki Hatay'dan enginar gelene kadar Gazi Mustafa Kemal hayata gözlerini yumar.

MUSTAFA KEMAL3

Son olarak Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Atatürk’ün sofrası ile ilgili söylediği sözü paylaşmak isteriz: "Atatürk'ün sofrasından hepimizin ruhunda ve dimağında nice derin, tatlı ve ibret verici anılar, yaşama ve insanlığa dair, nice değerli dersler kalmıştır."

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