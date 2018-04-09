Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na: Şehit evinde türkü söyleyeceğim, tepki almazsam yüzünüze tüküreceğim

Keser, TRT Müzik'te sunduğu “Ustadan İstekler” adlı programda isim vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki göstererek “İnsanlar biraz laflarına ve üsluplarına dikkat etmeli. Daha usluplu söylese biraz daha anlayışla karşılayabilirdik. Karşılamasak bile en azında ‘Delidir, ne söylerse yeridir' der, gelip geçerdik. Onun için lütfen, eleştirilerimizi daha münasip bir lisan ile yaparsak en azından makul karşılama gibi bir durum içinde olurduk. Partisi ne olursa olsun, o arkadaşları da kınıyorum. Kimden gelirse gelsin ben aynı tepkiyi gösteririm.” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Toplantısı'nda Hatay sınırına giden ünlülere yönelik yaptığı “Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, bir de Yaylalar şiirini söyle” sözlerine Mustafa Keser, “Ben o ‘şehit kapısına gidip de türkü söylesinler' diyen arkadaşlara meydan da okuyorum. Şehidin evini kendileri tespit etsin. Sazımı alıp gideceğim ve asker türküleri okuyacağım. Eğer tepki alırsam hepsi benim yüzüme tükürsün, almazsam ben hepsinin yüzüne tüküreceğim” ifadelerini kullandı.