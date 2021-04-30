Mustafa Keser kimdir, kaç yaşında, nereli?

Star Tv ekranlarının sevilen programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu akşamki konuğu Mustafa Keser oldu. Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Keser'in yaşı ve nereli olduğu programı yakından takip edenler tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Mustafa Keser kimdir ve nerelidir? İşte, detaylar...

MUSTAFA KESER KİMDİR?

Mustafa Keser 1 Ocak 1945 yılında Elazığ Maden'de doğmuştur. Ççocukluğunu Elazığ'da geçiren Mustafa Keser; ilk ve orta öğrenimini Maden'de tamamlamıştır. Mustafa Keser lise eğitimini ise Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesinde tamamlamıştır. Babası müzisyen olan sanatçı ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.

Ünlü sanatçı 1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmış ve 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yapmıştır. Kâni Karaca'dan müzik dersleri almıştır. Mustafa Keser ayrıca evli ve üç çocuk babasıdır.



