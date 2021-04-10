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Mustafa Muhammed: "Golümden 1,5 dakika önce el varmış"

10.04.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mustafa Muhammed, Karagümrük maçı sonrasında konuştu.

Mustafa Muhammed: "Golümden 1,5 dakika önce el varmış"

Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Mustafa Muhammed, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluktan vazgeçmeyeceklerini söyleyen Mısırlı golcü, "Takım iyi mücadele etti. Tabi kazanamadık zor bir maçtı. Son saniyeye kadar mücadele edeceğiz. Şampiyonluktan vazgeçmeyeceğiz. Bir kişi eksik kaldık ve çok zorlandık. Bir sonraki hafta telafi edeceğiz inşallah. Futbolda bazen böyle oluyor." dedi.

Gol attığı pozisyon hakkında konuşan Muhammed, "Bir gol attım, sayılmadı. Bir buçuk dakika önce el varmış. İlerleyen zamanlarda inşallah gol atmaya başlayacağım." ifadelerini kullandı.

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