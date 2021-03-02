Mustafa Muhammed, Muhammed Salah'ı solladı

Mustafa Muhammed'in, Galatasaray performansını öven "kora11.com" sitesi, "Muhammed Salah'ın başaramadığını başardı" başlığıyla duyurduğu haberde şu ayrıntılara yer verdi: "Avrupa'daki Mısırlılar için tarih yazmaya devam ediyor. Rakamlar onun yaşayan Mısır efsanesi Muhammed Salah'ı geçtiğini gösteriyor. B.B. Erzurumspor'a 2 gol atan ve 6 gole ulaşan Mustafa, tarih boyunca bunu başaran ilk Mısırlı profesyonel futbolcu oldu. Salah, Basel'le profesyonel olduktan sonra ilk 6 maçta sadece 2 gol atabilmişti."

Bir başka Mısır sitesi "emaratalyoum.com"da, "Mustafa Muhammed, Salah'ı yendi ve yeni bir dünya yıldızı rezervine sahip olduğunu gösterdi" başlığıyla benzer istatistiklere yer verdi.

EL SAKA: TÜRKİYE'YE GİT

Daha önce Türkiye'de başarılı bir kariyere imza atan Mısır'ın eski kaptanı El Saka, Mustafa'ya yaptığı tavsiyeleri "On Sport FM"e anlattı: "Mısırlı profesyonellerin engelinin adaptasyon olduğunu ve oradaki insanların Mısır'a olan sevgisi nedeniyle Türkiye'de adapte olmanın kolay olduğunu söyledim."

GHARIB: İYİ Kİ ASLAN OLDU

Mısır Olimpiyat Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Shawki Gharib, Mustafa Muhammed'in hedefinin Premier Lig olduğunu belirterek, "Türkiye'ye gittiği için mutlu oldum. Çünkü Galatasaray kendisine gelen Fransız teklifinin (St. Etienne) aksine şampiyonluklar için yarışıyor." dedi. (Akşam)



