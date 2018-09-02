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Mustafa Pektemek 9 takımı reddetti ve Beşiktaş'ta kaldı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.09.2018 19:28 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan ayrılmak istemeyen Mustafa Pektemek, 1.7 milyon Euro'luk maaşının büyük bölümünden indirime gitti. 30 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ta kalmak için tam 9 kulüpten gelen teklifi geri çevirdi.

Mustafa Pektemek 9 takımı reddetti ve Beşiktaş'ta kaldı!

Daha önce forvete takviye yapmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Mustafa Pektemek'in isteğini de dikkate aldıktan sonra bu bölgeye harcanacak parayı on numara için kullandı.

Mustafa Pektemek kalitesinde Süper Lig'den yerli statüsündeki bir oyuncuyu transfer etmek oldukça maliyetli. Şenol Hoca da, Mustafa'nın bu sezon yakaladığı enerjiden oldukça memnun. Ligde ve Avrupa'da uzun bir maratona çıkan Siyah-Beyazlılar, Mustafa gibi joker bir oyuncuyu kadroda tutmayı akıllıca buldu. Üstelik disiplinli bir oyuncu.

MUKAVELESİ 1 YIL DAHA UZATILDI
30 yaşındaki hücum oyuncusunun, mukavelesi bu sezon Haziran ayında sona eriyor. Yeni yapılacak mukavele ile süre 2020'ye uzayacak. Mustafa'nın yıllık kazancı ise 1 milyon Euro'nun altında olacak.

Beşiktaş kariyerinde Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası da dahil olmak üzere 133 karşılaşmaya çıkan Mustafa, 25 gol ve 11 asistle oynadı. Mustafa bu karşılaşmaların çoğunda hocaları tarafından sağ ve ikinci forvet olarak tercih edildi. (Akşam)

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mustafa pektemek Beşiktaş

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