Mustafa Pektemek, Çaykur Rizespor'la anlaşmaya yakın

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan Mustafa Pektemek ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
Eski takımı Gençlerbirliği'nin teklifine, ligden düşmesi sebebiyle olumsuz yanıt verdiği öğrenilen 29 yaşındaki futbolcu için teknik direktör İbrahim Üzülmez'in ısrarcı olduğu bilgisi alındı. Oyuncu ve kulübün anlaşması halinde Beşiktaş'ın, transfere kolaylık sağlayacağı öğrenildi.
Pektemek, 2011 yılında Başkent ekibi Gençlerbirliği'nden 4 milyon euro'ya transfer edilmişti. Bu sezon toplamda 15 kez sahaya çıkan golcü oyuncunun 5 golü 1 asisti bulunuyor. (TRT Spor)
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